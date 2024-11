Football : après les sanctions de la DNCG, l'UEFA surveille l'OL de près

John Textor, président de l’Olympique Lyonnais. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais est dans le collimateur de l'UEFA, après les lourdes sanctions imposées au club par la DNCG la semaine dernière. Selon l'Équipe, une procédure a été lancée.

L'Olympique Lyonnais est dans la tourmente financière. À peine une semaine après les sanctions imposées par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), c'est au tour de l'UEFA de surveiller avec attention les comptes du club de John Textor. Alors qu'une interdiction de recrutement et une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 ont été requises contre l'OL, l'instance européenne de football a, elle, ouvert une procédure pour analyser plus profondément les comptes du club.

Si cette procédure est plutôt banale et a déjà été menée à l'encontre d'autres clubs français, l'Olympique lyonnais la prend particulièrement au sérieux. "Nous collaborons avec les services de l'UEFA dans le cadre d'une procédure d'audit", a ainsi confirmé Laurent Prud'homme, directeur général des Gones à L'Équipe.

L'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA en charge de la "viabilité financière" des clubs européens et de "promouvoir davantage de discipline et de rationalité dans les finances du football" s'est d'ailleurs rendue à Lyon afin de regarder les finances du club de plus près.

Procédure de surveillance l'UEFA : que risque l'Olympique Lyonnais ?

Et l'instance basée en Suisse ne serait "pas rassurée" par l'endettement de l'OL, qui dépasse aujourd'hui les 500 millions d'euros. Les sanctions de l'UEFA à l'encontre du club lyonnais pourront aller d'un simple avertissement oral à des mesures plus lourdes comme une amende, un retrait de points, voire une exclusion des compétitions européennes.

Pour l'heure, l'objectif est aux économies : le club vise à réduire significativement sa masse salariale d'ici à l'exercice 2025-2026. Une réduction qui ne devrait néanmoins pas concerner les joueurs.