La Haute-Savoie, pilier de la filière des sports de plein air

Selon une enquête de l’Observatoire départemental, la Haute-Savoie joue un rôle central dans la filière des sports de plein air en Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2023, la Haute-Savoie a représenté 35% des entreprises, 46% des emplois et généré 73 % du chiffre d’affaires cumulé de la filière des sports de plein air d'Auvergne-Rhône-Alpes (4,14 milliards d’euros), soit une croissance de 26 % en deux ans. Ce dynamisme repose sur cinq grandes entreprises emblématiques : Salomon, Decathlon, Millet, Fusalp et Mavic, qui concentrent 59 % des emplois du secteur et 85 % du chiffre d’affaires de la filière dans le département.

En 2023, la filière sports de plein air de Haute-Savoie a employé 3 157 personnes. Le département reste donc un véritable moteur économique, malgré les perturbations économiques rencontrées depuis 2020 (Covid-19). La filière, qui connaissait une croissance annuelle de 16 % depuis 2020, a néanmoins vu son nombre d’entreprises stagner depuis 2021, conséquence d’une diminution des créations d'entreprises (42 en 2023 contre 71 en 2021) et d’une hausse des disparitions (41 en 2022 et 35 en 2023).

Diversification et recentrage de l’offre

Traditionnellement axée sur les équipements (matériel, accessoires, vêtements), la filière haut-savoyarde évolue continuellement. Si la montagne reste dominante (48% pour l'hiver et 43% pour l'été), son poids a reculé de 15 % depuis 2015, tandis que le cyclisme a lui grimpé de 51 %. Les entreprises tendent à réduire la dispersion de leurs produits et à se spécialiser davantage dans la conception (66 % en 2023 contre 49 % en 2015), au détriment de la fabrication (52 % des entreprises). Cette évolution traduit une volonté accrue de maîtriser la chaîne de valeur et d’innover sur un marché en pleine évolution.

Une distribution en transformation

La distribution évolue rapidement en Haute-Savoie. Les ventes en BtoC (directement aux consommateurs) ont progressé, représentant 33 % des transactions en 2023 contre seulement 19 % en 2015. Le commerce en ligne prend une part croissante (26 % des ventes). Quant au BtoB, il reste majoritaire (67 %), avec une prédominance des négociants (46 %) et des commerçants multi-marques (20 %). La vente en magasin représente encore 28 %, dont 14 % dans des enseignes propres. Cette transition vers des canaux de vente diversifiés illustre l’adaptation des entreprises aux nouvelles tendances de consommation.

Des perspectives contrastées

Malgré son impact économique, la filière haut-savoyarde fait face à des incertitudes depuis 2024. Seulement 38 % des entreprises se sont projetées en développement, contre 65 % en sortie de crise Covid. L’emploi reste un sujet préoccupant avec seulement 41 % des entreprises ouvertes à des recrutements en 2024. L’inflation, la baisse de la consommation et des stocks ont fortement freiné l’activité, notamment pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les PME, qui constituent l’essentiel du tissu économique du département.

Salomon et Décathlon : leaders dans l’emploi et l’export

Les deux ETI de Haute-Savoie (Salomon et Décathlon) jouent un rôle clé en concentrant une part majeure des emplois et des exportations en Haute-Savoie. Les très petites entreprises (TPE), bien qu’elles forment 82 % des structures, ont une contribution limitée à l’emploi et enregistrent une croissance plus modérée.

La Haute-Savoie est un pilier incontournable de la filière des sports de plein air grâce à ses grandes entreprises, son dynamisme économique et sa capacité d'innovation. Cette dynamique haut-savoyarde pourrait donc servir de modèle pour d’autres régions françaises, notamment en matière de diversification des activités et de maîtrise de la chaîne de valeur.