Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Lyon Capitale vous présente les nouvelles boutiques qui se sont installées entre Rhône et Saône

Chaussures dans l’air du temps

Vous cherchez des chaussures tendance et confortables ? Alors faites un détour par la nouvelle boutique lyonnaise Mellow Yellow. Matériaux écoresponsables et recyclés, parquet en chêne massif, couleurs claires et lumineuses… L’ambiance est à la fois chic et chaleureuse, et invite à faire une petite pause. Prenez le temps de découvrir les collections originales et joyeuses, attardez-vous sur les iconiques de la marque mis en avant sur des présentoirs spéciaux… Petit plus : les chaussures sont fabriquées en Europe et proposées à des prix accessibles.

Mellow Yellow – 4, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Tout pour la maison

La marque espagnole Kave Home vient tout juste de poser ses valises à Lyon dans l’enceinte du Grand Hôtel-Dieu.

Un espace de 1 500 m2 réparti sur deux étages qui permet de découvrir, par des scénographies alléchantes, tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre intérieur un nid cosy et design : arts de la table, textiles, objets de décoration, luminaires, gros mobilier, sans oublier la collection Kave Kids…

N’hésitez pas à vous faire conseiller pour tous vos projets de décoration d’intérieur, ou encore à tester les différentes déclinaisons des produits en termes de couleurs et matières dans l’espace atelier…

Ici, les maîtres mots sont qualité, choix et accessibilité. Sans oublier une importance toute particulière accordée au respect de l’environnement.

Kave Home – Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2e

Vive le sans alcool !

Ne vous bornez pas au Dry January pour vous mettre au sans alcool ! Si l’expérience vous tente, direction la nouvelle et jolie boutique Karsk Spirits, première cave sans alcool à Lyon.

Ici, c’est le bonheur de tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas boire de l’alcool, ou qui souhaitent tout simplement réduire leur consommation.

Vous serez accueilli par des bons vivants, gourmands et gourmets, qui n’hésiteront pas à ouvrir les bouteilles afin de vous faire découvrir, tester, jusqu’à ce que vous trouviez la pépite qui vous transporte.

Vous aurez le choix parmi les différents vins, pétillants, bières et spiritueux, tous fabriqués en France, et exempts d’alcool, soit par non fermentation ou par un processus de désalcoolisation. Il se pourrait bien que vous ayez de belles surprises !

Karsk Spirits – 3, rue Confort, Lyon 2e

Hôtel historique

À deux pas de la gare du même nom, l’ancien hôtel Saint-Paul s’est refait une beauté pour ouvrir ses portes, après une année de travaux, sous le nom de L’Académie Hôtel.

En effet, chaque étage s’inspire d’une académie : académie française, des belles lettres, des beaux-arts, des sciences… Avec pour résultat une ambiance chic, authentique et chaleureuse.

L’endroit se veut intimiste puisqu’il n’y a que douze chambres, dont certaines communiquent, et suites.

On apprécie tout particulièrement les éléments du patrimoine retrouvés et mis en valeur, tels que des peintures et des culots sculptés du XVe siècle… Sans oublier la majestueuse cour Renaissance qui trône au centre de l’hôtel et dessert les différentes chambres.

L’Académie Hôtel – 6, rue Lainerie, Lyon 5e

Gourmandises personnalisables

Envie d’un goûter gourmand et réconfortant ? Direction Chez Marion, le nouveau bar à gourmandises fraîchement installé rue Palais-Grillet. Si l’atmosphère des lieux vous dit quelque chose, c’est normal, Marion officie déjà dans le kiosque attenant à la grande roue !

Beignet, crêpe, gaufre… À vous de sélectionner la douceur de votre choix, sur laquelle vous pouvez rajouter toutes sortes de nappages – chocolat, confiture, caramel, chantilly vanille ou chocolat… – ainsi que des toppings fruits frais, spéculos, Oreo, granola…

Ici, tout est fait maison, et les recettes se transmettent de génération en génération. Mention spéciale pour la gaufre lyonnaise, véritable clin d’œil à notre gastronomie, avec ses éclats de praline parsemés sur une chantilly vanille.

Chez Marion – 12, rue Palais-Grillet, Lyon 2e