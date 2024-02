Football : après la confusion, Saïd Benrahma rejoint officiellement l'OL

L'international algérien de West Ham a été prêté à l'Olympique lyonnais pour un montant de 6 millions d'euros. Il portera le numéro 17.

L'opération était sur le point de tomber à l'eau. L'OL a finalement officialisé hier la venue de Saïd Benrahma dans la capitale des Gaules, quelques jours après l'international serbe Nemanja Matić.

Le joueur a été prêté contre 6 millions d'euros, avec option d'achat 14 millions d'euros.

Le transfert bloqué pour "raisons administratives"

Plus tôt, l'OL avait annoncé que le transfert de Saïd Benrahma avait échoué pour raisons administratives. "Alors que l'Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA, West Ham n'avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue", avait regretté la direction lyonnaise dans un communiqué.

155 matchs avec West Ham

Originaire d’Algérie, Saïd Benrahma rejoint, en 2013, le centre de formation de l’OGC Nice et amorce très rapidement son ascension en Ligue 1. Professionnel en 2015, il est ensuite prêté à plusieurs reprises en France : Angers, Gazélec Ajaccio et Châteauroux où il marque 12 buts en 34 matches avant de rejoindre l'Angleterre.

Arrivé durant l’été 2018 à Brentford, pensionnaire de championship, Saïd Benrahma a inscrit 30 buts et délivré 27 passes décisives en moins de 100 apparitions. Il s’engage en octobre 2020 avec West Ham, où il dispute 155 matches en un peu plus de 3 saisons, remportant notamment la Conference League le 7 juin 2023 face à la Fiorentina.