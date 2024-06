Rhône gourmand : festivités et rendez-vous épicuriens tout l’été 

La réputation de Lyon, capitale de la gastronomie, n’est plus à faire en termes de bonne chère ! Mais le plaisir et la gourmandise ne s’arrêtent pas aux portes de la ville. Cet été, les papilles sont mises en émoi dans tout le département du Rhône à travers de nombreux événements festifs lors desquels les produits locaux sont à l’honneur. Petit tour d’horizon du nord au sud, du Beaujolais à Vienne Condrieu en passant par l’Ouest et l’Est lyonnais.

Territoire gourmand aux portes de Lyon

De Romanèche-Thorins à Villié-Morgon en passant par Fleurie et Chiroubles, plusieurs domaines et châteaux proposent des pique-niques dans les vignes et parfois même un véritable repas concocté par un chef local, sur une table installée dans les vignes. L’occasion rêvée, le temps d’un moment convivial, de rencontrer votre hôte, déguster ses vins et échanger avec des producteurs passionnés.

De nombreux domaines proposent également des visites privilégiées. Combinant visites guidées et dégustations, elles offrent une parenthèse enchantée dans des lieux de charme ou chargés d’histoire, comme au domaine de Montmelas avec son remarquable château. Mais les opportunités gourmandes pour partir à la découverte du vignoble du Beaujolais ne s’arrêtent pas là. Apéros au sommet de la tour d’Oingt, visites œnotouristiques dans les châteaux, fêtes autour du vin rosé, rencontre avec un vigneron… sont autant de temps forts pour découvrir au plus près ce vignoble aux portes de Lyon.

Pour plus d’informations et réservations : www.destination-beaujolais.com

Douze appellations et deux cépages emblématiques

Réputés dans le monde entier, les vins du Beaujolais sont à forte dominante rouge (94 % de la production) et utilisent le gamay comme cépage. Une production plus confidentielle de blanc, en chardonnay, connaît néanmoins un bel engouement. Il existe en tout douze appellations, dont dix crus : saint-amour, juliénas, chénas, moulin-à-vent, fleurie, chiroubles, morgon, régnié, côte-de-brouilly et brouilly. Du nord au sud, explorez leurs spécificités sur la route des vins du Beaujolais qui s’étend sur 140 kilomètres. Ponctuée de villages de caractère, elle vous entraînera au plus près du terroir et à la rencontre de vignerons passionnés.

Nouveauté ! La Maison Vermorel

La Maison Vermorel © Maison Vermorel

À Villefranche-sur-Saône, la Maison Vermorel, installée dans une demeure de maître datant du début du XXIe siècle, ouvre ses portes cet été pour devenir un véritable lieu de vie. Dotée d’un pôle culturel mais aussi économique, elle bénéficie également d’un espace dédié aux arts culinaires avec un restaurant bistronomique et une cave à vin.

www.maisonvermorel.fr

L’Huilerie Beaujolaise

Du vin… mais aussi de l’huile

À Beaujeu, l’Huilerie Beaujolaise perpétue depuis 1982 la fabrication d’huiles vierges de fruits secs et de graines oléagineuses. Sous la houlette de son fondateur Jean-Marc Montegottero, l’huilerie s’est développée et propose une vaste sélection de saveurs, de l’huile d’amande douce aux huiles de pignon de pin, noisette, pistache ou encore de pépins de raisin. Vous y trouverez également toutes sortes de vinaigres exotiques et d’alléchants produits d’épicerie.

Plus d’informations sur : www.huilerie-beaujolaise.fr

Bienvenue en Beaujonomie © Étienne Ramousse / Destination Beaujolais

Bienvenue en Beaujonomie

Du 14 au 16 juin 2024, une quarantaine de domaines et maisons du Beaujolais invitent à une célébration des arts de la table et de la gourmandise. Dans une ambiance chic et dé́contracté́e, autour d’une grande tablé́e, les participants peuvent partager des plats et des vins d’exception. Un événement sous le signe de la convivialité.

Plus d’informations et réservation sur : www.bienvenue-en-beaujonomie.fr

En juillet-août, “Beaujolez-vous” !

Durant les mois de juillet et août, des animations gratuites du mardi au samedi enflamment tout le territoire du Beaujolais. Les mardis, c’est le temps de la danse, à Belleville-en-Beaujolais, sur les bords de la Saône. Les mercredis laissent place aux concerts de la Terrasse de Chiroubles, tandis que le marché nocturne et ses producteurs locaux animent le village de Fleurie les jeudis. Mais ce festival d’été propose également des dégustations, des quiz et des soirées guinguettes. Et c’est gratuit !

Plus d’informations sur : www.destination-beaujolais.com/beaujolez-vous.html

© Xavier Courraud

Balade gourmande au Pays de l’Arbresle

À une vingtaine de kilomètres de Lyon, à l’ouest, les monts du Lyonnais et le Beaujolais des Pierres Dorées déroulent leurs paysages vallonnés. Quoi de mieux pour découvrir ces doux reliefs que de partir un ou deux jours pour une excursion gourmande ? Tout l’été, l’office du tourisme propose une sélection de onze promenades. Choisissez votre circuit ! On vous fournira une fiche rando ainsi qu’un copieux pique-nique, composé de produits locaux et concocté par un traiteur ou restaurant du coin. Les circuits sont variés (de 6,5 kilomètres à 17 kilomètres) et proposent de découvrir différentes facettes de l’Ouest lyonnais : balade au cœur des vignes de Sarcey, circuit familial et historique du côté de Savigny et Sain-Bel, boucles des coteaux du Lyonnais, carrières de Glay, cerisaies de Bessenay… Avec, à la clé, un déjeuner gourmet en plein air.

Plus d’informations sur : www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-pied – Réservation 48 h à l’avance. 12 €/personne

© Baltik

Les vins des coteaux du Lyonnais

AOC depuis 1984, les coteaux du Lyonnais s’étendent à l’ouest de Lyon, des monts d’Or aux monts du Lyonnais. Produits sur une succession de collines et plateaux ouverts à l’est, aux sous-sols granitiques et métamorphiques, les vins rouges issus du cépage gamay sont marqués par leurs fruits rouges et noirs. Ces vins conviviaux, dont la qualité est fortement montée en gamme ces dernières années, accompagnent idéalement la gastronomie locale (fromage de chèvre, charcuterie, etc.).

Deux sentiers viticoles, agrémentés de panneaux explicatifs, permettent de se plonger au cœur du vignoble de ces coteaux. Au départ de Savigny, une boucle de 10 kilomètres vous fera traverser vignes et vergers. Au nord des coteaux du Lyonnais, au départ du village de Millery, deux boucles de 4,6 kilomètres et 7,5 kilomètres serpentent, elles aussi, dans les vignes avec panneaux commentés.

© Instapades Studio

Les Rendez-Wine de Vienne Condrieu : brunchez, marchez et jazzez chez les vignerons !

De mai à septembre, les vignerons de Condrieu et de Côte-Rôtie ouvrent leurs portes pour faire découvrir, à tour de rôle et trois jours durant sur leurs propriétés respectives, leur vin et vignoble d’exception. Les domaines partenaires labellisés “Vignobles & Découvertes” mettent en valeur la vigne, en chanson, en randonnée immersive ou accompagnée d’un brunch.

Les festivités débutent le vendredi soir chez un vigneron par un Wine Notes. Un rendez-vous musical dans un vignoble suivi d’une dégustation de vins où accords de jazz et de cépages se savourent. Le samedi matin, on se retrouve dans un domaine viticole pour une Rando Wine de deux à trois heures, à la découverte des coteaux escarpés et des terrasses vertigineuses. Le week-end se clôture avec un Brunch (di)Vin le dimanche midi, savoureux buffet imaginé par les restaurateurs locaux, composé de produits frais du terroir et accompagné des vins du domaine dans lequel les participants sont accueillis.

Tarifs : Wine Notes jazz : 15 € – Wine Notes dansant : 15 € – Rando Wine : 10 € – Brunch (di)Vin : 35 € / 20 € pour les moins de 12 ans – Pour plus d’informations sur le programme et réserver en ligne : www.condrieu-coterotie.com

© Baltik

Le doux croquant de la cerise de Bessenay

Le saviez-vous ? Rhône-Alpes est la deuxième région de France productrice de cerises. Dans le Rhône, Bessenay et ses environs forment un pôle de production important, et comptent de nombreuses exploitations qui produisent environ 3 000 tonnes de cerises par an (soit environ 8 % de la production française). Dans les vergers situés entre 300 et 600 mètres d’altitude, près de vingt-cinq variétés différentes sont cultivées dont les fameuses Burlat, Duroni, noire de Meched ou Regina… Remplissez vos paniers !

Infos pratiques

Où loger ?

• La Cabane du Crêt – Cabane perchée dans le Beaujolais – Chamelet – www.la-muzetiere.fr

• Village Huttopia Pays de Condrieu Chalets, cabanes et tentes trappeurs Tupin-et-Semons – 04 37 64 22 35 – huttopia.com

• La Péniche – Cinq cabines aménagées de 20 m2 au bord du Rhône – Sainte-Colombe – www.lapeniche.eu

Où se restaurer ?

• La Robe Rouge – Restaurant bistronomique – Villié-Morgon – www.la-robe-rouge.fr

• L’Auberge du Cep – Restaurant gastronomique, 1* Michelin – Fleurie www.aubergeducep.com/fr

• Les Gagères – Repas avec vue sur le vignoble – Tupin-et-Semons www.lesgageres.fr