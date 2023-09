Un dernier ciné-concert Kaamelott ce soir à Lyon (et il reste des places !)

Kaamelott par l'Orchestre National de Lyon, ça vous tente ? La Halle Tony Garnier accueille ce soir la dernière date lyonnaise du ciné-concert composé par Alexandre Astier.

Attention, événement ce soir dans le 7e arrondissement ! La plus lyonnaise des séries est à l'honneur d'un ciné-concert à la Halle Tony Garnier. Le film d'Alexandre Astier, Kaamelott – Premier Volet, sera interprété en direct par plus de 100 musiciens et chanteurs en synchronisation avec la projection du film.

Le producteur du spectacle, Les Derniers Couchés, rappelle que la bande originale a été composée par Astier himself. Avis aux fans de Perceval et Karadoc, il reste de nombreuses places pour la représentation (la dernière avant le prochain volet).

Un film made in Auvergne-Rhône-Alpes

De nombreuses scènes de ce premier volet ont été filmées dans des studios à Villeurbanne. Le château de Bressieux en Isère, le mont Mézenc entre l’Ardèche et la Haute-Loire, ou encore le château des Adhémar, à Montélimar, dans la Drôme, apparaissaient aussi à l’écran. Sorti en juillet 2021, le film sur l'histoire du Roi Arthur avait attiré plus de 2,6 millions de personnes en salle.

Kaame­lott, premier volet. Ciné-concert avec l’Orchestre national de Lyon et le choeur Spirito, sous la direction du chef d’orchestre Ernst van Tiel. Ce soir à 20h à la Halle Tony Garnier. Places restantes de 39 à 59 €