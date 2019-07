Un air de Vietnam à Lyon avec le Mekong Asian Festival

La toute première édition du festival du Vietnam se déroule le temps d’un week-end au Mekong Asian Village, au cœur du Grand Parc de Miribel-Jonage. Populaire et familial, cet événement propose une découverte de la culture vietnamienne sous toutes ses facettes.

Au programme, des spectacles de danse et de chant traditionnels ainsi que des démonstrations de viet vo dao, art martial ayant pour devise “Être fort pour être utile”, réputé pour ses ciseaux acrobatiques spectaculaires.

L’autre aspect de la culture populaire asiatique est un goût très prononcé pour la chanson. L’amour du karaoké est loin d’être un cliché et la communauté vietnamienne se prête très facilement au jeu. Un concours, The Voice Mékong, sera ouvert à tous (sur inscription) et arbitré par un jury professionnel. Il faut savoir que certains interprètes sont de véritables vedettes en Europe. Marraine de l’événement, la chanteuse et mannequin Kimmy London, lauréate de l’émission The Voice Vietnam en Europe, fait l’objet d’un véritable culte de la part de ses compatriotes. Elle sera accompagnée de personnalités d’origine vietnamienne, dont le réalisateur Stéphane Ly-Cuong, les comédiens Mike Nguyen, François-Xavier Phan, Steve Tran, Leanna Chea et Béleina Win. Autre parrain, l’acteur Jean-Claude Tran (La vérité si je mens 3, OSS 117), également réalisateur, qui propose une projection de son dernier court-métrage, Quelques jours avec toi.

Enfin, pour ne pas oublier l’une des facettes les plus réputées du patrimoine vietnamien, le festival s’est appuyé sur le Mekong Asian Village, qui propose au public des spécialités culinaires. Ce food-court ouvert toute l’année dans le Grand Parc de Miribel-Jonage, est un véritable bout d’Asie, un point névralgique où convergent chaque week-end des milliers de personnes d’origine asiatique. Dépaysement assuré ! Festival du Vietnam

Les 6 et 7 juillet à partir de 10h30, au Grand Parc de Miribel-Jonage - www.festivalvietnam.fr

[Article publié dans Lyon Capitale n° 790 – Juillet-Août 2019]