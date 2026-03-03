Actualité
Un piquet de grève s’est tenu devant l’hôpital Edouard Herriot ce mercredi.©Loane Carpano

Urgences en grève à Lyon : un rassemblement prévue ce mercredi

  • par La Rédaction

    • En grève depuis plusieurs semaines, les personnels des urgences d’Édouard-Herriot et de Lyon Sud dénoncent un manque de moyens. Les syndicats appellent à un rassemblement ce mercredi devant l’ARS.

    La mobilisation se poursuit aux Hospices civils de Lyon. Aux urgences de l’Hôpital Édouard-Herriot, en grève depuis le 5 février, le mouvement va atteindre son mois de mobilisation, tandis qu’à Hôpital Lyon Sud, il dure depuis le 11 février. FO et CGT pointent toujours un sous-effectif persistant et l’absence d’ouverture de lits pour désengorger les services.

    Selon les syndicats, les propositions de la direction restent insuffisantes au regard des besoins exprimés, alors que la fréquentation augmente. Ils évoquent un épuisement des équipes et des conditions de travail dégradées.

    Un rassemblement est prévu ce mercredi 4 mars à 10h30 devant l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, pour réclamer davantage de moyens pour l’hôpital public. Une délégation syndicale devrait être reçue pour l'occasion.

    Les HCL, la fondation Mérieux, et l'université Lyon 1 scellent un partenariat, une mission en Arménie prévue

