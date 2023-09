Théâtre des Célestins : six artistes associés pour une saison audacieuse

Avec Antigone in the Amazon, Milo Rau proposera en octobre une version décapante et moderne de la tragédie antique (dans le cadre de Sens Interdits) © Kurt van der Elst

Au programme, 37 spectacles, et une saison qui privilégie à la fois les créations audacieuses et des spectacles à voir en famille

Au mois de mai dernier, c’est avec un visible “pincement au cœur” que Claudia Stavisky a présenté la – dernière – saison des Célestins, qu’elle a construite avec son codirecteur, Pierre-Yves Lenoir.

Elle quittera en effet la direction du théâtre municipal cet été, laissant ce dernier seul aux commandes. “J’ai fait ma part du chemin”, a-t-elle déclaré. Et quel chemin ! On ne peut que s’incliner devant ce qui a été réalisé en vingt-trois ans, toujours en binôme, d’abord avec Patrick Penot, puis Marc Lesage et enfin Pierre-Yves Lenoir.

Nul ne le contestera, elle a su dépoussiérer l’image du théâtre sang et or pour en faire une vraie maison de création contemporaine, capable d’accueillir le gratin de la scène nationale et internationale.

Six artistes associés

Pierre-Yves Lenoir sera désormais seul maître à bord pour continuer le travail, en y ajoutant sa touche personnelle. Pas tout à fait seul en réalité : c’est avec six artistes associés, qui créeront des spectacles et s’impliqueront dans différents projets, qu’il mènera la barque.

Pierre-Yves Lenoir, directeur du théâtre des Célestins © Juliette Parisot

Citons-les tous : Ambre Kahan, dont on avait apprécié la mise en scène déjantée d’Ivres, d’Ivan Viripaev, présentera une adaptation théâtrale du roman-fleuve de Goliarda Sapienza, L’Art de la joie (du 17 au 26 novembre).

Le génial duo formé par Valérie Lesort et Christian Hecq proposera une nouvelle version de son spectacle phare, 20 000 lieues sous les mers (du 2 au 12 mai 2024). Lionel Lingelser et Louis Arene du Munstrum Théâtre présenteront en duo 40° sous zéro, une pièce corrosive et drôle sur notre rapport à l’altérité (en février 2024).

20 000 lieues sous les mers © Fabrice Robin

Classique revisité et témoignage d'exil

Et l’on retrouvera Louis Arene à la mise en scène d’une pièce peu montée de Molière : Le Mariage forcé (en avril 2024). Tandis que Lingelser interprétera un seul en scène très personnel intitulé Les Possédés d’Illfurth (en mars 2024).

Enfin, last but not least, les Célestins accueilleront la metteuse en scène russe Tatiana Frolova et son KnAM Théâtre qui ont dû fuir le pouvoir de Poutine. Leur création, Nous ne sommes plus… (du 17 au 28 octobre), témoignera de cet exil et de la guerre en Ukraine.

Signalons le retour (après Hate Radio en 2015) d’un grand nom de la scène internationale, le metteur en scène suisse Milo Rau.

Avec Antigone in the Amazon (du 25 au 28 octobre), il proposera une version décapante et moderne de la tragédie antique, créée suite à un voyage en Amazonie avec son équipe.

Enfin, n’oublions pas un projet inclassable, littéralement Hors-Piste, une pièce écrite et jouée par Martin Fourcade sur ses exploits sportifs (les 22 et 23 novembre). Autant d’excellentes raisons de profiter des nouvelles formules d’abonnement des Célestins, toujours très avantageuses…

www.theatredescelestins.com