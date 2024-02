La circulation s'annonce difficile ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation devrait être difficile en direction des massifs montagneux d'Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end.

Bison futé lève le drapeau orange sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes vendredi et samedi pour ce premier week-end de vacances scolaires de la zone C. "Les vacanciers se dirigeront en majorité vers les stations de ski de l'ensemble de nos massifs montagneux", explique Bison futé.

Vendredi, "des difficultés de circulation sont attendues sur les grands itinéraires en direction des Alpes du nord". Dans le sens des départs il est conseillé d'éviter l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16 h à 18 h et l'A43 entre Lyon et Chambéry, de 18 h à 20 h.

Samedi, Bison futé conseille d'éviter l'autoroute A6 entre Auxerre et Lyon de 7 h à 14 h et l'autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 10 h à 16 h.