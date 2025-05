Théâtre de Villefranche  : Neige, un conte moderne aux somptueux décors

L’autrice et metteuse en scène Pauline Bureau revisite le conte originel de Blanche-Neige dans une écriture libre et contemporaine, portée par le féerique, l’humour et la fantaisie.

Neige a 14 ans et hâte de grandir. Sa mère, elle, a peur de vieillir. Lorsque Neige disparaît un jour d’hiver dans la forêt, sa mère part à sa recherche déployant un conte moderne où mère et fille croisent un prince pas si charmant et un chasseur bienveillant, dans de somptueux décors. La pièce émerveille autant qu’elle interroge sur la rencontre entre l’autre et soi.

Neige – Le 15 mai au théâtre de Villefranche – À partir de 10 ans.