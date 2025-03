Théâtre : Cosmos, un voyage féminin dans l’espace

Avec Cosmos, Kevin Keiss et Maëlle Poésy se sont livrés à un véritable travail d’enquête et d’immersion.

C’est une histoire extraordinaire, au sens littéral du terme, qui a inspiré Cosmos, un spectacle écrit par Kevin Keiss, conçu et mis en scène par Maëlle Poésy. Une histoire vraie de surcroît.

“Dans les années 60 aux USA, explique le duo aux commandes de cette création, en pleine Guerre froide et en pleine course à l’espace, un programme clandestin propose à de jeunes femmes américaines pilotes d’avion de participer à de multiples tests afin d’éprouver leur capacité à partir à la conquête de l’espace.” Mais ce projet féminin intitulé First Lady Astronaut Trainees (FLAT) ou Mercury 13 fut arrêté en plein vol, ou plutôt avant… Et deux ans plus tard, ce sont les Russes qui envoyèrent la première femme cosmonaute dans l’espace, Valentina Terechkova. La nation la plus machiste ne fut pas celle que l’on croit.

Enquête et d’immersion

Afin d’enrichir leur spectacle, Kevin Keiss et Maëlle Poésy se sont livrés à un véritable travail d’enquête et d’immersion. Ils ont rencontré des spécialistes de l’espace, souvent des personnages féminins : astronautes, chercheuses en astrophysique comme Claudie Haigneré, astronaute française partie dans l’espace, Fabienne Casoli, directrice de l’Observatoire de Paris, spécialiste du cycle de vie des étoiles, Nabila Aghanim, astrophysicienne et cosmologiste à l’Institut d’astrophysique spatial, Françoise Combes, directrice de recherches au CNRS, astronome, spécialiste de la matière noire…



Maëlle Poésy définit ainsi leur proposition : “Cosmos raconte ces différents parcours inspirés de faits réels liés à l’histoire du groupe de femmes pilotes des Mercury 13. Le spectacle trace une histoire invisibilisée de la grande histoire et raconte dans ses manques, dans ses interdits, les impensés d’une société. Nous confrontons cette histoire, à celles inspirées de nos recherches, de deux astrophysiciennes. Dans l’Univers, chaque découverte scientifique entraîne des révolutions physiques qui entraînent des révolutions culturelles. En miroir de ces récits terriens qui nous invitent à regarder le ciel, le comprendre, le découvrir et à transformer notre perception du réel, nous admettons que le monde ne correspond pas nécessairement aux apparences.” Prêts à décoller ?



Cosmos – Du 12 au 22 mars au théâtre de la Croix-Rousse