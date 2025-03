Métropole de Lyon : François Bayrou en visite à Eurexpo ce jeudi

Le Premier ministre François Bayrou sera dans la Métropole de Lyon ce jeudi 13 mars, à Eurexpo, à l'occasion du salon Global Industrie.

François Bayrou se rendra non loin de Lyon ce jeudi 13 mars 2025, à Eurexpo, à l'occasion du salon Global Industrie, le plus grand rassemblement français de l'industrie. Le Premier ministre sera accompagné d'Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi et de Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Energie.

"Le Premier ministre et les ministres iront à la rencontre des professionnels du secteur afin d’échanger sur les solutions qui permettront de construire une industrie résiliente dans un contexte international incertain" explique Matignon dans un communiqué de presse.

François Bayrou devrait prendre la parole sur la Grande scène à 17h15, suivie d'une déambulation sur le salon.