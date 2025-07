Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by Frederic Petry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La mise en scène du spectacle "Les Murmures de la Cité", à Moulins, dans l’Allier, provoque l’indignation des élus régionaux d'opposition, qui dénoncent un usage choquant de symboles nazis et demandent des comptes à l'exécutif.

Du 11 au 13 juillet, le spectacle "Les Murmures de la Cité" s’est tenu au Centre national du costume et de la scène (CNCS) à Moulins, dans l'Allier. Mais dès son ouverture, une séquence controversée a provoqué l'indignation des élus régionaux du groupe Socialiste Ecologiste et Démocrate. Comme rapporté par nos confrères de L'Humanité, cinq drapeaux nazis ont été projetés sur la façade du bâtiment. Une mise en scène "profondément irrespectueuse" et "irresponsable" selon les élus d'opposition, qui réclament une condamnation ferme de la part de l’exécutif régional.

Déjà au moins de juin, le groupe présidé par Najat Vallaud-Belkacem avait dénoncé un projet culturel "en rupture totale avec les valeurs républicaines" et demandé à Fabrice Pannekoucke, de retirer la subvention de 20 000 euros accordée par la Région pour la tenue de ce spectacle. Dans une lettre adressée au président de Région le 5 juin, le groupe d'opposition soulignait que "si le projet est présenté comme une initiative culturelle locale, il apparaît qu’il est en réalité soutenu par le Fonds du Bien Commun, une structure privée dont les orientations sont marquées par des engagements contraires aux droits fondamentaux." Son fondateur, Pierre-Édouard Stérin, revendique en effet ouvertement des idées traditionalistes et identitaires.

169 000 euros d'aides publiques

En tout, 169 000 euros d’aides publiques auraient été mobilisés pour trois représentations, soit près de 80 euros par spectateur. "Est-ce cela la Région « la mieux gérée de France » ?" s'interroge ironiquement les Socialistes dans leur communiqué de presse.

Avant de poursuivre : "À l’heure où l’extrême droite prospère sur la banalisation de l’Histoire et la confusion des valeurs, nous dénonçons que des fonds publics aient été octroyés à un spectacle qui participe à la mise en scène spectaculaire et dangereuse de l’idéologie totalitaire."

"Il est urgent que M. Fabrice Pannekoucke condamne publiquement et sans ambiguïté ce spectacle (...) Nous exigeons par ailleurs le remboursement immédiat de la subvention régionale accordée à ce projet. La culture ne saurait être un outil de propagande ou de brouillage historique" concluent les socialistes.

