Spectacle en famille au théâtre de Villefranche : l’envol d'Icare

Le théâtre de Villefranche propose Icare de la compagnie Coup de Poker, un éloge poétique et ludique du risque.

Du haut de ses 4 ans et demi, Icare est un petit garçon qui voudrait apprendre à faire tout seul, être “cap” de prendre des risques et de relever les défis lancés par ses copains.

Pendant que son père l’exhorte à la prudence et lui demande sans relâche de faire attention, Icare s’émancipe.

Chacune de ses prises d’autonomie sonne comme une petite victoire et lui fait pousser des ailes dans le dos.

Petit à petit, le papa apprendra à lâcher prise, tandis qu’Icare – interprété par une circassienne – prendra confiance en lui. Une viole de gambe rythme le tout, et des projections vidéo donnent de l’ampleur aux jeux d’ombres et aux allées et venues des personnages.

Icare – À partir de 4 ans – Le 3 février au théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Saône