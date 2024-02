Le Grand Hôtel des Terreaux repris par le groupe Dalofi

Tenu par Roland et Marie-Claude Bernard depuis 1992, le Grand Hôtel des Terreaux (4*), emblématique du 1er arrondissement de Lyon, change de main et passe dans le groupe Dalofi.

Inauguré en 1855, le Grand Hôtel des Terreaux, situé rue Lanterne dans le 1er arrondissement de Lyon, change de main. Détenu depuis 1992 par Roland et Marie-Claude Bernard, l’établissement 4 étoiles va passer dans le giron du groupe hôtelier Dalofi. Des travaux devraient y être menés dans le courant de l’année 2025, dans le but de faire "entrer l’établissement dans la catégorie "Collection "", précise le groupe dans un communiqué.

Présidé par Philippe Dalaudière, le groupe créé en 1980 à Roanne, dans la Loire, possédait déjà six établissements dont, le Mercure Genas à Lyon Eurexpo, l’Ibis Styles Lyon Meyzieu Arena Stadium et le Courtyard by Marriot dans l’Est lyonnais et le Hampton by Hilton à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Sur l’année 2023, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 21 millions d‘euros, en hausse de 11%. Par ailleurs, au printemps prochain, le siège de Dalofi devrait déménager à Dardilly.