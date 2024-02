Photos, peintures, collages… Voici notre sélection d'expositions à découvrir à Lyon au mois de février

Avec En forêt, le musée des Confluences invite Vincent Munier, photographe et cinéaste, naturaliste engagé qui a imaginé un voyage visuel et sensoriel au cœur des forêts des Vosges.

Pic noir © Vincent Munier

Le parcours de l’exposition nous plonge dans une faune riche qui offre des moments de contemplation, des rencontres extraordinaires avec toutes sortes d’animaux : cerfs, lynx, grands tétras, chouettes ou pics noirs que l’on devine dans la pénombre.

Il nous rappelle une fois de plus ce que représentent les forêts pour la planète : un environnement grandiose et vital de plus en plus menacé de disparation (du 16 février au 27 avril 2025).

La galerie Le Réverbère rend hommage au photographe lyonnais Yves Rozet décédé en 2023. L’éblouissement des apparences retrace la beauté et la richesse de l’œuvre d’un artiste qui n’a cessé de s’interroger sur ce que “voir” veut dire, sur l’apparence et la présence, fasciné non par la reproduction du réel mais par l’intériorité et la mémoire d’images qu’il saisit dans un environnement proche et familier (du 16 février au 30 mars).

La galerie Autour de l’image réunit quinze artistes aux styles, époques et sensibilités différents dans une exposition autour du collage.

Avec une créativité sans limite, ils ont utilisé des techniques variées, des textures contrastées et des palettes de couleurs expressives pour imaginer des décors et des scénographies surprenants, des histoires de vie remplies d’humour et de passion (Collages jusqu’au 17 février).

© Pierre Giouse 1964-1965 / Acrylique sur toile, 22,5 x 28 cm

Décédé en 1917 à 88 ans, fils de mineur, syndicaliste dans une aciérie, Pierre Giouse était peintre, dessinateur et poète, représentant de l’avant-garde lyonnaise des années 70 et milita avec d’autres artistes (dont sa compagne Madeleine Lambert à Vénissieux) à la création de liens entre la culture et le milieu ouvrier.

Il a également réalisé des œuvres plastiques remplies d’humour tels ses Détournements (mineurs) ou de petites constructions poétiques mettant en scène des objets dérisoires du quotidien (Pierre Giouse, Fantaisies et humanités à la galerie Henri-Chartier, jusqu’au 10 février).