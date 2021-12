World travel awards : en 2022, Lyon sera la première destination à découvrir dans le monde

Fraîchement auréolée d’une 2e place aux World travel awards, dans la catégorie de la meilleure destination urbaine d’Europe 2021, Lyon a récidivé en décrochant cette fois le titre de première destination à découvrir à travers le monde en 2022.

Décidément, la ville de Lyon n’en finit plus d’empiler les distinctions sur le plan du tourisme. Créé en 1993, le prix World travel awards récompense l'excellence en matière de tourisme, dans différentes catégories. Et c’est peu dire que Lyon à la côte ces dernières années, puisque la ville a déjà été titrée en 2016 dans la catégorie "Meilleure destination européenne du week-end" avant de prendre la 2e place au mois d’octobre dernier de la catégorie reine des "Meilleures destinations urbaines d’Europe".

Ce jeudi 16 décembre, Only Lyon Tourisme et Congrès, autrement dit l’office du tourisme de la Métropole, révèle que Lyon vient cette fois d’être couronnée première destination du monde à découvrir en 2022. "Cette nouvelle distinction illustre le grand intérêt des visiteurs pour notre Métropole et confirme leur envie de découvrir les richesses de notre territoire. […] À travers la création du premier Schéma de développement du tourisme responsable, la Métropole de Lyon répond aux nouveaux besoins des visiteurs en privilégiant un tourisme plus écologique, authentique, expérimentiez et porteur de sens", s’est réjouie Hélène Dromain, la vice-présidente de la Métropole en charge du tourisme.

En s’imposant dans la catégorie "World’s tourism leading émergent destination", la Métropole de Lyon succède à Colombo, la capitale économique du Sri Lanka. Une première place qui "récompense tous les acteurs du tourisme, de la culture, de la gastronomie et de l’événementiel qui font de Lyon une destination désirable pour les touristes du monde entier", souligne Robert Revat, le président d’Only Lyon Tourisme et Congrès.

