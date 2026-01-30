Culture
© Kalimba

Sauvez les blaireaux au théâtre de la Renaissance !

  • par Caïn Marchenoir

    • Branle-bas de combat ! La construction d’une autoroute menace d’expulser plusieurs générations de blaireaux installées dans le tronc d’un chêne de 300 ans. Gabin Alonso, jeune lanceur d’alertes sur YouTube, influenceur particulièrement écouté par les jeunes de sa génération, ne compte pas rester les bras croisés. 

    Il s’entoure de sa sœur Cléo et dégaine ses meilleures armes : pour défendre la forêt de son enfance, il multiplie les vidéos. Et dans cette nouvelle pièce écrite par Gwendoline Soublin (autrice de Pig Boy), Alerte Blaireau dégâts, au beau milieu des spectateurs, comme dans une arène (médiatique), il fait entendre sa voix.

    Au cours de ce monologue qui nous plonge au cœur des préoccupations adolescentes – urgence climatique, inaction, colère, sentiment d’impuissance, besoin d’être entendu –, l’écriture évite le discours militant pour laisser place à une parole vive et incarnée, celle de la jeunesse d’aujourd’hui.

    Alerte Blaireau dégâts – Les 4 et 6 février au théâtre de la Renaissance (Oullins)

    à lire également
    Les expos à ne pas manquer au mois de février à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Sauvez les blaireaux au théâtre de la Renaissance ! 11:50
    Les expos à ne pas manquer au mois de février à Lyon 11:36
    L’envol de la Gaviota au théâtre des Célestins 11:35
    "Les Souterraines", enquête fantastique au Théâtre de la Croix-Rousse 11:19
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 10:43
    d'heure en heure
    police judiciaire
    Lyon : ils font la promotion de leur point de deal sur Tiktok et finissent derrière les barreaux 10:29
    Lyon : TCL renforce son offre pour les salons CTCO, C!Print et Eurobois 09:55
    Municipales 2026 : Aulas promet le retour du Tour de France à Lyon 09:26
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce vendredi 09:11
    Paris Nice 2024
    Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes dévoile un parcours exigeant à travers quatre départements 08:48
    Travaux sur les routes du Rhône : des perturbations prévues début février 08:33
    Les Foulées de Villeurbanne une nouvelle fois victimes de leur succès 08:08
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut