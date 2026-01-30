Sauvez les blaireaux au théâtre de la Renaissance !

Branle-bas de combat ! La construction d’une autoroute menace d’expulser plusieurs générations de blaireaux installées dans le tronc d’un chêne de 300 ans. Gabin Alonso, jeune lanceur d’alertes sur YouTube, influenceur particulièrement écouté par les jeunes de sa génération, ne compte pas rester les bras croisés.

Il s’entoure de sa sœur Cléo et dégaine ses meilleures armes : pour défendre la forêt de son enfance, il multiplie les vidéos. Et dans cette nouvelle pièce écrite par Gwendoline Soublin (autrice de Pig Boy), Alerte Blaireau dégâts, au beau milieu des spectateurs, comme dans une arène (médiatique), il fait entendre sa voix.

Au cours de ce monologue qui nous plonge au cœur des préoccupations adolescentes – urgence climatique, inaction, colère, sentiment d’impuissance, besoin d’être entendu –, l’écriture évite le discours militant pour laisser place à une parole vive et incarnée, celle de la jeunesse d’aujourd’hui.

Alerte Blaireau dégâts – Les 4 et 6 février au théâtre de la Renaissance (Oullins)