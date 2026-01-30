Culture
Lumière sur l’artothèque, une rétrospective à La Ferme du Vinatier © Alexa Lolivrel

Les expos à ne pas manquer au mois de février à Lyon

  • par Martine Pullara

    • Notre sélection dans les musées et les galeries lyonnaises

    Depuis 1997, La Ferme du Vinatier développe la politique culturelle du centre hospitalier Le Vinatier autour de nombreux projets centrés, entre autres, sur la peinture, la danse et la photographie, portés par le regard des artistes sur l’hôpital, avec les services de soins qui y participent et les patients. Lumière sur l’artothèque est une rétrospective qui puise dans les mille œuvres de l’artothèque, véritable mémoire des lieux et de la richesse des aventures artistiques menées à l’hôpital. Œuvres anciennes sont à découvrir mais aussi celles plus récentes comme les photographies de Tomas Bozzato, issues du projet Nos épopées fugaces ou des œuvres tissées par l’artiste Calm, issues du projet Tisser du lien (jusqu’au 27 février). 

    Retinal, Simon Dybbroe Møller © Jesús Alberto Benítez

    Association dédiée à la production et à la diffusion de l’art, créée à Lyon en 1999, La Salle de bains (Lyon 1er) nous fait découvrir Nouvelle Intériorité, la première exposition personnelle en France de l’artiste danois Simon Dybbroe Møller. Naviguant entre de nombreux médiums (cinéma, photographie, écriture, sculpture, écriture…), il explore une démarche qui s’appuie sur les relations et les juxtapositions de réalités, d’images et d’objets. L’exposition est dans le prolongement d’un travail entamé avec sa série Retinal composée de gros plans sur des yeux dont les rétines sont rougies par le flash. Associés à d’autres images, ils questionnent la banalisation d’images intimes qui sont à la fois réelles et captées par le digital sur les réseaux sociaux (jusqu’au 14 février). 

    Flora Castiglia, Dreamy Horse, 2025 - 120 x 100 cm

    Présentée pour la troisième fois à la galerie Masurel, l’artiste argentine Flora Castiglia revient avec Multiverso, nous invitant à reconsidérer ce qui nous semble familier comme ces vases, objets du quotidien, ancestraux, silencieux, réceptacles solides d’où surgissent des fleurs tels des gestes vivants qui transforment l’espace qu’elles habitent. Elle déploie ainsi des variations, peintures et dessins autour de cette thématique et selon des contextes différents avec des mises en situation transformées en lieux de réalités multiples. Car pour l’artiste, les fleurs et les vases ne sont pas simplement posés, ils dialoguent avec l’environnement, sont traversés aussi bien par le domestique que par notre vie intime et méritent ainsi toute notre attention (jusqu’au 21 février). 

    Sarah Jérôme, Aura, peinture à l’huile sur papier calque, 152,5 x 120cm, 2025, courtesy H Gallery

    Troisième lauréate de la résidence croisée entre la fondation Bullukian et l’abbaye royale de Fontevraud, qui accueille des artistes en résidence, Sarah Jérôme investit avec Le Mur invisible les espaces de la fondation Bullukian autour d’œuvres inspirées du roman éponyme de Marlen Haushofer, écrit en 1963, dont l’héroïne se retrouve coupée du monde par un mur transparent et infranchissable. Une peinture qui nous plonge dans l’enfermement – que l’on subit ou que l’on porte comme ceux dont il faut s’extraire – et qui provoque une multitude d’émotions que l’artiste fait éclater ou suggère à travers une palette de couleurs intense mais aussi grâce à un travail autour du silence, de l’ombre et de la transparence (jusqu’au 27 juin).

    à lire également
    Sauvez les blaireaux au théâtre de la Renaissance !

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Sauvez les blaireaux au théâtre de la Renaissance ! 11:50
    Les expos à ne pas manquer au mois de février à Lyon 11:36
    L’envol de la Gaviota au théâtre des Célestins 11:35
    "Les Souterraines", enquête fantastique au Théâtre de la Croix-Rousse 11:19
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 10:43
    d'heure en heure
    police judiciaire
    Lyon : ils font la promotion de leur point de deal sur Tiktok et finissent derrière les barreaux 10:29
    Lyon : TCL renforce son offre pour les salons CTCO, C!Print et Eurobois 09:55
    Municipales 2026 : Aulas promet le retour du Tour de France à Lyon 09:26
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce vendredi 09:11
    Paris Nice 2024
    Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes dévoile un parcours exigeant à travers quatre départements 08:48
    Travaux sur les routes du Rhône : des perturbations prévues début février 08:33
    Les Foulées de Villeurbanne une nouvelle fois victimes de leur succès 08:08
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut