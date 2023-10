Radiant-Bellevue : Peter Doherty, le retour apaisé d'une rock star

Pete Doherty et Frédéric-Lo

On en a entendu des récits de rédemption du gars Pete Doherty, d’abandon de la dope, de retour aux affaires. Ils ont pour la plupart été suivis de spectaculaires craquages.

Mais il semblerait que cette fois soit la bonne pour l’ex-chanteur des Libertines et Babyshambles, quintessence (caricature) de la rock star telle qu’on l’imagine. D’abord, Doherty a émigré en Normandie où il s’est marié et a troqué tous ses vices pour le plus Français de tous : le fromage.

Puis, il s’est acoquiné avec le compositeur et arrangeur Frédéric Lo, qui avait en son temps déjà sublimement ressuscité un autre enfant perdu, Daniel Darc.

Ensemble, portés par une vraie complicité musicale, ils ont accouché de The Fantasy Life of Poetry & Crime, chef-d’œuvre de pop apaisée où résonne le timbre toujours aussi vibrant d’un Pete transfiguré. Enfin !

Peter Doherty et Frédéric Lo – Le 23 octobre, au Radiant-Bellevue