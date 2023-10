La main tendue de Dieudonné refusée par la mairie de Lyon

Dieudonné M'Bala M'Bala à nouveau empêché de se produire à Lyon par le maire écologiste de Lyon.

Dieudonné vient à Lyon "dans un esprit de paix". C'est ce qu'expliquait Caroline Ninérailles, attachée de presse de l'humoriste dans un e-mail à la mairie de Lyon vendredi à la mi-journée. L'homme, dont les multiples accusations d'incitation à la haine raciale ou d'apologie du terrorisme lui ont valu de nombreuses condamnations pénales, avait déjà vu son précédent spectacle, organisé en août 2023 dans l'agglomération lyonnaise, interdit par Gregory Doucet sur demande du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

Cette fois, Dieudonné se présente à la Lyon avec une main tendue vers l'exécutif. En effet, l'humoriste invitait Grégory Doucet, par le biais de son attaché de presse, à assister à la représentation. "Ce serait un honneur et un grand plaisir pour Dieudonné et toute son équipe de recevoir Monsieur le maire", peut-on lire dans le mail adressé à la municipalité. "Son spectacle intitulé "Sous bracelet" n'est pas interdit et ne comporte aucun propos interdit par la loi", précise le service presse de l'humoriste.

Une décision de justice favorable à Bourges

S'il vient en paix, Dieudonné n'arrive pas désarmé. Dans le même mail, son équipe informe l'exécutif d'une décision du tribunal administratif d'Orléans "qui autorise le spectacle de Dieudonné (à Bourges dans le Cher) et qui dit que c'est une grave atteinte à la liberté d'expression que de l'interdire".

Ni la carotte ni le bâton, n'ont convaincu le maire de Lyon qui a, tout de même décidé, d'interdire la représentation. Celle-ci devait avoir lieu vendredi 20 octobre à 20 heures, dans un lieu communiqué quelques heures avant la représentation, uniquement aux personnes ayant acheté un billet.

Une situation qui agace dans l'entourage de l'artiste. "Depuis le Zénith, c'est un arrêté à chaque spectacle", déplore l'attachée de presse de l'humoriste, avant d'ajouté : "Dieudonné à suffisamment payé, on ne peux pas condamner les gens éternellement."

J'ai décidé, en lien avec la Préfecture, d’interdire la représentation du spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala à Lyon.



Ses condamnations pour propos négationnistes et incitation à la haine sont incompatibles avec les valeurs de la République. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 20, 2023

"Face au risque de troubles à l’ordre public, la préfète du Rhône appuie pleinement la décision du Maire de Lyon et invite les maires des autres communes du département à prendre les mêmes dispositions si le lieu de la représentation venait à changer", indique la préfecture par communiqué. Le décret publié ce vendredi 20 octobre indique que tous les moyens ont été mis en œuvre pour empêcher l'humoriste de se produire.

