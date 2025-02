Radiant-Bellevue : la danse géométrique et spectaculaire de Sadeck Berrabah

Perfectionniste du mouvement et artiste aux multiples casquettes, Sadeck Berrabah déploie une vision nouvelle de la danse en jouant sur la géométrie des corps.

Le Radiant-Bellevue accueille Sadeck Berrabah, un chorégraphe qui mène depuis plusieurs années une démarche originale en développant le mouvement chorégraphique “Géométrie Variable”, inspiré de différents styles de danses tels que le popping, le toyman et le tutting, des danses hip-hop nées dans les années 70 sur les côtes ouest américaines et qui s’appuient sur les lignes du corps humain.

© Nathalie Couturier

Inspiré par le vol des étourneaux

Fasciné par les nuées d’étourneaux, il crée Murmuration, rendant hommage à la beauté de leurs envols tout en transposant la puissance du collectif portée par leurs déplacements synchronisés à celle des danseurs, quarante-cinq au total, qui évoluent sur scène comme une seule entité, avec une danse géométrique, quasi mathématique, une esthétique minimaliste et hypnotisante.

Artiste au parcours singulier, passionné de dessin et de hip-hop dès l’enfance, confronté un temps à une vie difficile qui le mène dans la rue avant de rebondir d’abord avec une formation en maçonnerie, il se consacre définitivement à la danse et crée sa compagnie en 2017.

Clip de Shakira

Les réseaux sociaux ont contribué à son succès grâce à la vidéo de son spectacle Géométrie Variable/Labora, provoquant une ascension fulgurante qui lui permet de signer des chorégraphies de clips pour des personnalités comme Shakira, Black Eyed Peas ou pour les montres Cartier avec des mises en scène spectaculaires tandis que lors des Jeux olympiques 2024, il a présenté une version enrichie de Murmuration au Dôme de Paris/Palais des Sports.

© Nathalie Couturier

Curieux, Sadeck Berrabah poursuit des projets innovants, il explore constamment de nouveaux moyens d’intégrer sa passion pour les mathématiques, la nature et la technologie dans ses créations qu’il veut poétiques et très visuelles, capables de transcender les cultures et les générations.

Murmuration - Sadeck Berrabah – Du 20 au 22 février au Radiant-Bellevue, Caluire - radiant-bellevue.fr