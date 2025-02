"Légitimité" : une trentaine d'élus du centre et de la droite se rangent derrière Pierre Oliver

29 élus lyonnais se rangent derrière une candidature du maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, pour les élections municipales de 2026.

Dans le monde médiatique, l'initiative n'aura pas l'écho des propos de Jean-Michel Aulas indiquant réfléchir à se lancer dans la course aux élections municipales de 2026. Mais dans le monde politique lyonnais, ce rassemblement pourrait entériner la candidature du patron de la droite lyonnaise, Pierre Oliver.

Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas "réfléchit" à se lancer

Asseoir la légitimité politique d'un candidature Oliver

C'est en tout cas ce qu'espèrent les 29 élus qui signent ce mardi un appel en ce sens, "l'appel du 18 février", sourit l'adjoint du 2e, Jean-Stéphane Chaillet. Majoritairement issus des 2e et 6e arrondissements, et rassemblés autour des vice-présidents du groupe de droite au conseil municipal, Romain Billard et Laurence Croizier, ils estiment que le maire du 2e arrondissement "est le candidat naturel du rassemblement".

Mise en scène orchestrée par ce dernier pour légitimer sa candidature face à Béatrice de Montille ? "Nous on ne nous demande rien, on est pas toujours très disciplinés", répond Laurence Croizier qui admet tout de même que Pierre Oliver est "évidemment inclus dans la démarche". "Nous sommes là pour anticiper des candidatures officielles qui seraient ensuite plus difficiles à rassembler", poursuit Romain Billard.

"Je pense qu'il faut que l'on joue collectif, on ne gagne pas avec une seule personne"

D'autant que Béatrice de Montille poursuit ses réunions d'appartements et réunions publiques, dans l'optique de fédérer et de constituer une équipe, avant d'officialiser sa candidature. Selon nos informations, elle s'apprête également à rencontrer Jean-Michel Aulas, qu'elle "respecte énormément". Romain Billard, lui, souhaite mettre un coup d'accélérateur à la campagne de la droite lyonnaise, et réunir le plus tôt possible afin d'éviter les divisions. "Cette initiative ne se fait pas en opposition par rapport à Béatrice, elle y a toute sa place et on lui dit de nous rejoindre", redit Laurence Croizier.

D'autant que la candidate malheureuse aux élections législatives anticipées de l'été "a des gens de très grande qualité autour d'elle qui ont aussi envie de venir sur une base collective", croît savoir Romain Billard. Sollicitée, Béatrice de Montille s'est refusée à commenter l'initiative de ses collègues du conseil municipal. "Je pense qu'il faut que l'on joue collectif, on ne gagne pas avec une seule personne", dit-elle. Et d'ajouter : "Avant d'être soi même candidat, il faut créer une dynamique."

"Pour administrer une ville comme Lyon, il faut une assise politique et l'appui de partis politiques"

C'est bien l'objectif de Pierre Oliver et de ses vice-présidents avec cet appel. La dynamique politique est à l'avantage du maire du 2e. Béatrice de Montille, elle, mise sur une dynamique "citoyenne". "Pour administrer une ville comme Lyon, il faut une assise politique et l'appui de partis politiques", observe la conseillère du 2e et ex-membre de l'exécutif de Gérard Collomb, Anne-Sophie Condemine, à propos d'une éventuelle candidature de Jean-Michel Aulas. Une analyse qui de fait, pourrait s'appliquer à Béatrice de Montille.

Reste que, selon notre sondage IFOP-Fiducial, 40 % des Lyonnais indiquent connaître au moins de nom Pierre Oliver. Ils sont 63 % à connaître l'ancien maire Georges Képénékian, candidat également. S'il dispose d'une légitimité politique, le patron de la droite lyonnaise devra faire une campagne efficace s'il veut espérer l'emporter. Elle a d'ailleurs déjà débuté avec la création de son site internet et la publication de vidéos sur les réseaux sociaux notamment.

Lire aussi :