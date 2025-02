Métropole de Lyon : Bouzerda et Kimelfeld s'inquiètent des coupes budgétaires dans la culture

David Kimelfeld, Fouziya Bouzerda et les membres du groupe Alliance Sociale Démocrate et Prgressiste.(@NC)

David Kimelfeld et Fouziya Bouzerda ont écrit au président de la Métropole de Lyon pour demander la tenue d'une conférence budgétaire après le vote de coupes budgétaires dans la culture.

Le vote du budget 2025 approche à la Métropole de Lyon, et l'opposition s'inquiète des coupes budgétaires qu'il contiendra. Déjà lors du débat d'orientation budgétaire, les groupes du centre et de la droite avaient demandé au président écologiste Bruno Bernard la tenue d'une conférence budgétaire, dénonçant le "grand brouillard" du budget.

"C’est toute la création que nous fragilisons"

Dans un courrier adressé à Bruno Bernard ce lundi, le groupe Alliance sociale démocrate et progressiste, co-présidé par Fouziya Bouzerda et David Kimelfeld, s'interroge sur les critères ayant conduit au vote de plusieurs baisses de financement touchant des structures culturelles et associatives en commission permanente.

"Nous sommes particulièrement préoccupés par la réduction des financements alloués aux structures culturelles, notamment le Théâtre des Célestins et les Nuits de Fourvière", écrivent les co-président du groupe, alors que les Nuits perdent 280 000 €. Et d'ajouter : "En réduisant leur budget, c’est toute la création que nous fragilisons, avec des répercussions sur l’ensemble du secteur culturel. La suppression annoncée de la programmation circassienne au parc de Saint-Genis-Laval pour l’édition 2025 des Nuits de Fourvière en est une illustration préoccupante."

Fouziya Bouzerda et David Kimelfeld réitèrent ainsi leur demande formulée lors de la dernière assemblée plénière : "Une conférence budgétaire permettrait d’informer l’ensemble des élus sur les arbitrages en cours et d’assurer une prise de décision éclairée et partagée."

Pour rappel, en septembre dernier, une baisse de subvention d'un million d'euros au musée des Confluences de Lyon a été approuvée, sans le vote d'une grande partie de l'opposition, mais également sans celui du groupe de gauche "La Métropole en commun".

