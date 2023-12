Performances hors norme aux Subs

Des étudiants artistes envahissent Les Subs avec des performances humoristiques qui questionnent leur métier et la réussite sans oublier le lien de l’art avec la suprématie de l’ordre marchand.

Ils sont dix-neuf étudiants (en théâtre, danse et cirque) qui viennent de différentes structures des quatre coins de la France fêter la fin de leur cursus et accueillir à bras ouverts l’avenir et son incertitude, l’apprentissage de leur métier ayant été soutenu par une bourse attribuée sur critères sociaux par la Fondation d’entreprise Hermès.

Sous la direction artistique de la danseuse et chorégraphe Marlène Saldana et du comédien et metteur en scène Jonathan Drillet, ils ont travaillé durant trois semaines de résidence aux Subs autour d’ateliers – danse, textes, musique, radio, drag-cabaret-make-up, chacun se confrontant à des pratiques inconnues – sur les notions de succès, de réussite, de carrière et d’argent, incluant le statut d’intermittent, les castings, la précarité, l’avenir incertain…

Accompagnées par des personnalités de choix comme la chorégraphe Jolie Ngemi, la comédienne Sophie Lenoir, la chanteuse Kelly Rose, la réalisatrice de fictions sonores Laure Egoroff ou encore l’historien Pierre-Olivier Dittmar et l’ethnologue Elen Riot, leurs expérimentations ont abouti à la création d’un événement festif et joyeux de trois heures qui, sous la forme de performances (en solo ou à plusieurs), investit quatre espaces des Subs où les interprètes passent de l’un à l’autre sans interruption, invitant les spectateurs à se déplacer et à faire des rencontres déjantées, façonnées par une approche humoristique qui va du pastiche à la caricature !

Sweat, Glitter and Moolah – Les 21 et 22 décembre aux Subs – Entrée gratuite