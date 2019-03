La programmation du festival Les Nuits de Fourvière va être dévoilée ce mardi depuis la Villa florentine à Lyon.

Alors que l'on connaît déjà quelques noms - Vanessa Paradis, Zazie, -M-, The Good, the Bad and the Queen, King Crimson, Magma et d’autres -, la programmation du festival Les Nuits de Fourvière va être intégralement dévoilée ce mardi à 11h30. Une conférence de présentation à suivre en direct ci-dessous.