Programmation des Nuits de Fourvière : ce que l'on sait déjà

La programmation du festival des Nuits de Fourvière va être dévoilée ce mardi midi par les organisateurs. Plusieurs noms ont déjà été dévoilés.

Habituée jusqu'ici à attendre le tout dernier moment pour dévoiler son programme, l'équipe des Nuits de Fourvière a changé de braquet cette année. Depuis début 2019, le festival distille ses noms au compte-gouttes. Début janvier, comme pour fêter la nouvelle année, le festival a laché quelques noms à commencer par Vanessa Paradis et Zazie, qui retrouveront elles aussi la scène du Grand théâtre. Mais aussi -M- qui jouera son nouveau spectacle dans l'amphithéâtre romain, le supergroupe britannique The Good, the Bad and the Queen composé de Damon Albarn (chanteur de Blur et Gorillaz), de Paul Simonon (bassiste des Clash), de Simon Tong (guitariste de The Verve et Gorillaz) et de Tony Allen (batteur de Fela Kuti) et la Canadienne Loreena McKennit.

Du côté du parc de Parilly, le théâtre équestre Zingaro viendra présenter son ultime spectacle Ex Anima du 14 juin au 24 juillet. La compagnie québécoise Cirque Éloize, sera aussi présente et fêtera ses 25 ans à Fourvière avec la première française d’HOTEL du 17 au 22 juin.

Côté théâtre, les Chiens de Navarre signeront leur dernière création en s’attaquant à la famille. Quant à l'ouverture du festival, elle sera assurée par Le livre de la jungle mis en scène par Robert Wilson avec la musique de Coco Rosie.

En février l'équipe du festival a dévoilé une deuxième salve de noms. Le 2 juillet, le groupe britannique King Crimson qui jouera dans le théâtre antique le même jour que les légendaires Magma. Le 5 juillet l'amphithéâtre accueillera l’Américaine Cat Power et le 21 juillet, Nick Mason, le batteur de Pink Floyd qui viendra avec son groupe Saucerful of Secrets, nommé ainsi en hommage au deuxième album studio du groupe anglais.

Beaucoup d'autres noms vont être annoncés ce mardi. Cette programmation sera dévoilée en direct sur lyoncapitale.fr à partir de 11h30. Les billets seront mis en vente ce vendredi 15 mars à 14h.