Musique classique : sacrées Vêpres à l’Auditorium !

Œuvre d’une beauté stupéfiante, les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi est la première publication du compositeur dans le domaine de la musique sacrée – alors que sa première œuvre date de 28 ans plus tôt !

Cet ensemble de pièces incarne à merveille cette époque charnière qu’est le tout début du baroque en associant l’ancien – la prima pratica héritée de La Renaissance – et le nouveau, la seconda pratica non plus fondée sur l’égalité des voix de la polyphonique mais sur l’émancipation d’une voix, figure principale, soutenue par la basse continue.

D’un mysticisme intense, cette œuvre se distingue également par ses solos instrumentaux virtuoses (violons, cornets à bouquin) parfois érigés au premier plan et accompagnés par le chœur vocal.

C’est l’ensemble La Tempête, emmené par Simon-Pierre Bestion, qui se chargera de faire sonner ce monument de musique en intercalant, entre chaque mouvement – comme il était courant à l’époque –, des psaumes en faux-bourdon, ici extraits du manuscrit de Carpentras.

Vespro – Dimanche 12 janvier à 16 h à l’Auditorium