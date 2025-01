Dans une nouvelle étude menée par la plateforme Preply, il est révélé que les Lyonnais sont les Français qui se plaignent le plus.

On entend souvent dire que le Français est râleur et qu'il a tendance a facilement se plaindre - à juste titre peut-être. Preply, plateforme d'apprentissage des langues, a donc décidé de mener une étude pour savoir qui des Français se plaignaient le plus. Résultat édifiant : Lyon occupe la première place du classement avec une note de 81,7 sur 100, devant Paris (80) et Nice (79), qui complètent le podium.

"Pour déterminer les villes où les résidents se plaignent le plus, nous avons interrogé plus de 1 500 résidents de 19 des plus grandes villes de France sur la fréquence à laquelle ils se plaignent lors d’une série de situations, et sur les éléments les plus frustrants de leur ville", précise la plateforme à l'origine de l'étude, qui a ensuite attribuée une note à chacune de ces villes.

Lire aussi : Lyon parmi les 10 villes les moins accueillantes du monde ?

Le coût de la vie et la circulation frustrent les Lyonnais

Plus précisément, 75 % des Lyonnais se plaignent régulièrement lorsqu'une personnes les dépasse dans une file d'attente ou encore 68 % quand des voisins sont bruyants tôt le matin ou tard le soir.

Et les Lyonnais ont même tendance à se plaindre de leur propre ville. Preply leur a donc demandé les sujets - plusieurs choix possibles - qui les agaçaient le plus. 55 % d'entre-eux se frustrent au sujet du coût de la vie. 37 % des Lyonnais affirment également se plaindre... des embouteillages et des conditions de circulation. Vient ensuite le sujet de la propreté et des déchets (34 %).

Enfin, 70% des habitants de Lyon se disent d'accord avec l'affirmation : "se plaindre est nécessaire pour progresser". Un nouveau titre de champion de France pour les Lyonnais, qui reste néanmoins assez peu flatteur...