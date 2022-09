Music Hall in Lyon : une soirée au profit de l’association lyonnaise "Les Petits Frères des Pauvres"

Le Covid a secoué la vie des gens, la vie des associations et du monde culturel. Afin de soutenir ces secteurs tant touchés, trois amis du milieu de l’immobilier : Aurélie Leroy, Olivier Dumas, Michel Tsangary ont imaginé la création de l'événement Music Hall in Lyon : une soirée caritative au profit de l’association les Petits Frères des Pauvres avec des artistes 100% lyonnais.

Après le succès de la première édition en 2021, le 22 septembre aura lieu la seconde édition de Music Hall à Lyon, au Toboggan de Décines. L'entrée est gratuite, le public, lors de cette soirée, a la possibilité de faire un don à l'association des Petits frères des pauvres.

Quatre groupes sur scène et des surprises…. Sébastien Félix Jazz Manouche, Hafid Sour Ruée des Arts Street Dance, Jade, Pappagallo Disco, Franck Carducci Rock.

Sébastien Félix est actuellement l’un des meilleurs guitaristes de jazz manouche. Il collabore notamment avec les musiciens de Woody Allen sur une tournée aux Etats-Unis. Il se produit régulièrement dans la région.

Danseur et chorégraphe hip-hop, Hafid Sour a créé, après avoir été danseur au sein de la compagnie Käfig, sa compagnie en 2012, réalisant plusieurs pièces à succès dont Costard.

Jade Pappagallo est une jeune artiste (22 ans), autrice, compositrice et interprète. Pour cette soirée, elle enflamme la scène avec des reprises de disco.

Franck Carducci est un artiste multi-instrumentiste, auteur, compositeur, interprète. Il est régulièrement invité sur les grandes scènes londoniennes. Lors de la dernière édition du Printemps de Pérouges, il s'était produit lors de la première partie de Sting.

Music Hall in Lyon, le 22 septembre au Toboggan de Décines. Ouverture des portes à 18h45, début de la soirée 20 heures. Restauration sur place. Les entrées sont gratuites, deux places par personne, il vous suffit d’utiliser ce lien. Pour plus de renseignements rejoignez la page Facebook : Music Hall in Lyon