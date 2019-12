Lyon : le programme de la Fête des Lumières 2019

Du 5 au 8 décembre, le cœur de Lyon va battre au rythme de la Fête des Lumières. Découvrez le programme de cet événement et les principales illuminations.

Patrimoine immatériel de la lyonnitude, la Fête des Lumières débute ce 5 décembre. Le programme de cette année est l'un des plus riches de la décennie. Avec 65 créations dans 35 lieux, cette Fête des Lumières 2019 a tout pour promettre l’une des meilleures, voire devenir une nouvelle référence. Découvrez les principales illuminations ci-dessous.

Parc de la Tête-d’Or – Regarde / Groupe F

Les Lyonnais qui ont eu la chance de découvrir leur spectacle en 2005 sur la place des Terreaux ont parfois tendance à dire qu’il s’agit de leur meilleur souvenir de Fête des lumières. Il y a quatorze ans, le Groupe F livrait en effet une œuvre majeure, à base de pyrotechnie, tellement saisissante que les spectateurs préféraient rester aux Terreaux plutôt que de quitter la place (ce qui entraîna quelques petits problèmes d’embouteillage). Le Groupe F est de retour à Lyon, cette fois au parc de la Tête-d’Or, avec Regarde, une boucle contemplative de 20 minutes, basée sur le feu, l’air et l’eau. Le parc servira d’écrin à un spectacle vivant où les flammes jaillissent du sol et dansent avec la nature, un nouveau cycle de la vie pour nous inciter à nous recentrer sur le monde qui nous entoure plutôt que sur nos smartphones. L’œuvre est très prometteuse et. “Si les gens viennent jusqu’au parc de la Tête-d’Or, il faut que cela en vaille la peine”, disent ses créateurs. Sur le papier, on aime déjà.

Place Bellecour – Prairie éphémère / Tilt & Christophe Martine

Pas de projection gigantesque place Bellecour, ni d’utilisation de la grande roue comme support. Prairie éphémère est une balade dans une nature en lévitation, sous des herbes de 4 mètres de haut, tandis que des poissons volants flotteront à 40 mètres au-dessus des visiteurs. Une respiration et une ode au calme qui devraient être bienvenues.

Place des Terreaux – Une toute petite histoire de lumière / Spectaculaires, Les Allumeurs d’images

La place des Terreaux était la grande absente de l’édition 2018 à cause des travaux, confirmant les craintes : sans cette place, la fête n’a pas la même saveur. Pour marquer le retour des Terreaux avec honneur, la ville a fait appel au talent des Allumeurs d’images, dont les œuvres sont toujours des réussites. Une toute petite histoire de lumière sera une projection colossale pour rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui font rêver chaque année les visiteurs de la Fête des lumières. Un petit grain de sable va tenter de gripper la machine, mais la magie prendra le dessus.

Cathédrale Saint-Jean – Genesis / Théoriz

C’est souvent à Saint-Jean que l’on sait si la Fête des lumières marquera les mémoires ou pas. Théoriz a la lourde tâche de sublimer le monument sans tomber dans les habituels clichés des “bâtisseurs de cathédrale”. Genesis n’est pas une ode à Phil Collins, mais un formidable voyage dans le temps, de la création des étoiles à nos jours.

Fourvière – Les Cueilleurs de nuages / Philippe Cotten

Sur l’un des “écrans” les plus grands du monde, composé de la cathédrale Saint-Jean, des berges de la Saône, de l’ancien palais de justice et de la basilique de Fourvière, Philippe Cotten va déployer des géants cueilleurs de nuages. L’œuvre souhaite faire réfléchir sur la question de l’eau, avec une fable environnementale.

Côté Saône

Colosses / Louxor Spectacle

D’autres géants seront présents sur les rives de Saône. Pont Bonaparte, les Colosses de la compagnie Louxor Spectacle (fondée par Vincent Loubert) sont l’allégorie d’une nature qui reprend ses droits, où seuls des êtres extraordinaires peuvent encore soutenir un pont menacé par la montée des eaux.

Spark ! / Dundu

En haut des quais, les marionnettes de la parade Dundu animeront un cortège musical et lumineux, au rythme des percussions.

Une rivière de lumières / Poïesis

On tient peut-être l’un des futurs favoris du public, mais tout le monde ne pourra pas admirer cette avec Rivière de lumières. Le 8 décembre à 19 heures, 20 000 petits bateaux lumineux chargés des messages des Lyonnais descendront la Saône entre les passerelles Saint-Vincent et Saint-Georges. Entièrement recyclables, ils seront ensuite tous récupérés. La magie a cependant une condition pour opérer : il faudra que la Saône ne soit pas en crue et que les conditions météorologiques soient favorables.

Gare Saint-Paul – Daydreams / Flshka Design

Sur la façade de la gare Saint-Paul, Daydreams de Flshka Design proposera une illumination avec un nouveau dispositif qui permettra de dégager la vue. Cette “tour” reste encore secrète, mais la ville promet des surprises avec cette œuvre sur notre rapport à la technologie.

Place des Célestins – Lightning Cloud / Jérôme Donna

La place des Célestins accueille Lightning Cloud, de Jérôme Donna en partenariat avec la direction de l’éclairage urbain, un nuage de lumière avec des “particules de lumière en suspension”. Très prometteur sur le papier.

Place Sathonay – The Great Indecision Council / Romain Tardy

Place Sathonay, les recherches les plus fréquentes sur Google vont se transformer en signaux sonores et lumineux dans The Great Indecision Council, une œuvre sur “les incohérences entre ce qu’on peut dire et les recherches que l’on fait dans l’intimité de nos smartphones”.

Hôtel de ville – Théâtr’eaux / Philippe Cotten

Dans la cour de l’hôtel de ville, Théâtr’eaux s’inspire de la cité d’Ys, une Atlantide bretonne qui aurait été submergée par les eaux. À cette occasion, la façade de l’opéra – dans l’axe de la cour – participera à la fête.

Grand Hôtel-Dieu – Coda / Collectif Scale

Dans le Grand Hôtel-Dieu, on pourrait croire à des sabres laser tout droit sortis de Star Wars. Coda va mélanger de la brume artificielle et des barres de lumière actionnées par des bras mécaniques.

Place des Jacobins – Wasserleuchten / Ralf Lottig

Comme toujours, la place des Jacobins sera au rendez-vous. Wasserleuchten de Ralf Lottig va mêler plusieurs technologies : laser, brume, vent, pluie, pour une œuvre sous le signe ici aussi de l’eau.

Place Antonin-Poncet – Pavillon / Sébastien Lefèvre

L’œuvre prévue aux Terreaux en 2018 sera finalement montrée cette année, place Antonin-Poncet. Pavillon est un filet de lumière. Là encore, un moment contemplatif est promis aux visiteurs.

Place du Griffon – Faites vos jeux / Stéphane Durand & Patrick Laurino

Faites vos jeux, place du Griffon, est une œuvre sur l’appât du gain et l’absence de règles.

Cour des Moirages – Order 200 / Émilien Guesnard

Émilien Guesnard est un éclairagiste de concert qui s’occupe d’une salle lyonnaise. Avec Order 200, il part à la conquête d’une nouvelle scène urbaine. Un tableau, annoncé comme hypnotisant, est composé de croisement de lignes de points lumineux qui se reflètent dans la brume (la grande star cette année !).

Rue Président-Carnot – Microcosmos / Mindscape Studio

Microcosmos, rue Carnot, est une œuvre sur l’infiniment petit, où l’immensité des étoiles se retrouve dans les détails des cellules du corps humain.

Les autres œuvres sont visibles sur le site de la Fête.