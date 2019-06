Lyon : le prix Lumière 2019 décerné à Francis Ford Coppola

On connaît le prochain prix Lumière 2019. Le festival Lumière a décidé de décerner son prix à Francis Ford Coppola.

Après Jane Fonda en 2018, le festival Lumière vient de faire connaître le nom de celui qui sera honoré en octobre à Lyon. Il s’agit de Francis Ford Coppola. Le réalisateur du Parrain et d’Apocalypse now recevra le 11e prix Lumière. L'annonce a été faite ce lundi par Thierry Frémaux à l’institut Lumière pour le 10e anniversaire de cet événement. Après une Américaine, le prix revient donc aux Etats-Unis. Francis Ford Coppola succède aux dix autres grands noms qui ont précédemment reçu cette récompense : Jane Fonda (2018), Wong Kar-wai (2017), Catherine Deneuve (2016), Martin Scorsese (2015), Pedro Almodovar (2014), Quentin Tarantino (2013), Ken Loach (2012), Gérard Depardieu (2011), Milos Forman (2010) et Clint Eastwood (2009).

Le festival Lumière aura lieu du 12 au 20 octobre prochains.