"Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc", un magnifique spectacle à voir en famille

Visuellement très fort, ce beau spectacle de la compagnie La Vouivre est tout aussi poétique qu’envoûtant.

Lux préfère vivre dans l’obscurité. Elle la trouve enveloppante et rassurante, tandis que le blanc et la lumière l’effraient.

Petit à petit, l’enfant apprend à surmonter ses peurs et à dépasser sa timidité. Elle développe en douceur son autonomie pour s’aventurer au dehors, à la découverte de l’inconnu.

© Ilaria Triolo

Elle découvre alors que les apparences sont parfois trompeuses et empêchent de grandir et faire des découvertes. Dans une scénographie épurée et esthétique, deux danseuses évoluent au rythme de la musique et au son de la voix off de la conteuse avec, en toile de fond, jeux de lumière et projections vidéo.

Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc – Le 12 décembre, à partir de 5 ans. La Mouche, Saint-Genis-Laval