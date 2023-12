Les produits de fêtes de 8 maisons d’exception lyonnaise

Voraces gardiennes du temple, véritables mémoires culinaires de la ville, il est des maisons qui incarnent à merveille Lyon, “capitale des gueules”.

Ce n’est un secret (de Guignol, qui avait la langue bien pendue) pour personne, l’ancienne capitale des Gaules est diablement portée sur la gueule, ici entendue comme les plaisirs de la table (si tant est que le diable se complaise dans la gourmandise). Comme l’enseigne La Plaisante Sagesse lyonnaise (les maximes et réflexions morales de Catherin Bugnard, alias Justin Godart, maire de Lyon de septembre 44 à mai 45), “à tant faire que de choisir, crois-moi, la gourmandise est encore le meilleur péché de tous”. On vous laisse méditer entre la poire et le fromage.