Livres : deux quadras lyonnais pour la rentrée littéraire

Deux écrivains lyonnais quadragénaires, Pierric Bailly avec La Foudre et Loïc Merle avec Provinces de la nuit, participent à la rentrée littéraire. Ils méritent d’être lus et, pourquoi pas, d’obtenir un prix.

L’un est né en 1978, Loïc Merle ; l’autre en 1982, Pierric Bailly. Tous deux sont quadragénaires, résident à Lyon et écrivent des livres.

Pierric Bailly s’est fait connaître un peu plus tôt avec Polichinelle, sorti de son tiroir en 2008. Il compte déjà une demi-douzaine de romans à son crédit (dont Michael Jackson en 2011 et Le Roman de Jim en 2021), édités par P.O.L. Loïc Merle n’a “que” trois romans à son actif (L’Esprit de l’ivresse en 2013, Seul, invaincu en 2015 et La Vie aveugle en 2017), parus chez Actes Sud.



Les deux hommes se sont fait remarquer pour leur qualité d’écriture et leur singulière façon d’empoigner le monde contemporain. Ce que l’on retrouve dans leurs derniers romans, qu’il nous faut à présent distinguer tant ils nous amènent dans des contrées littéraires différentes, même s’ils ont en commun une forme de nostalgie et une manière d’humour qui surgit des plus sombres situations.

Un talent foudroyant

Avec La Foudre, Pierric Bailly retrouve un ancrage jurassien qu’il connaît parfaitement, il a longtemps vécu dans un village perdu au milieu des bois, exploré les montagnes alentour.

Son héros est un berger qui vit dans les coins les plus isolés du Haut-Jura avec ses deux chiens et les troupeaux qu’on veut bien lui confier.

Jamais aussi heureux que lorsqu’il évolue dans un contact étroit avec cette nature jugée hostile, il est à l’image des paysages qui l’entourent, sauvage, et peu amène avec les touristes qui s’égarent sur les terres qu’il a faites siennes.

Il n’a cependant pas perdu le contact avec la civilisation : il a une copine, et même des projets de vie en couple, à la Réunion.

Tout bascule lorsqu’il découvre qu’un de ses amis de lycée est accusé de meurtre. Incapable de résister à la fascination que crée sur lui le fait divers, il reprend contact avec la compagne de son ami. Il éprouve une attirance trouble à son égard.

Au fur et à mesure qu’il se rapproche d’elle, il découvre la vie de son ancien camarade, placé en détention après avoir reconnu les faits. Il assiste même à son procès, au palais de justice de Lyon…

Vétérinaire, écologiste militant de la cause animale, celui qui s’opposait à toute violence a tué à coups de planche un jeune chasseur avec qui il était en conflit…

Les pièces du puzzle s’emboîtent d’une surprenante façon. À vous de découvrir quelle image prendra forme au bout de ce thriller psychologique qui véhicule une passionnante réflexion sur l’écologie radicale et les conflits qui en découlent.

Le chant de Merle

Les troubles des deux dernières décennies sont aussi singulièrement appréhendés dans le roman de Loïc Merle, Provinces de la nuit. Un ouvrage que l’on peut lire comme une ode à la jeunesse perdue aussi bien qu’une éducation sentimentale et politique.

Le héros de Loïc Merle revient en effet sur sa première histoire d’amour, mais aussi sur la poignante rupture qui en découla. C’est un peu le fil rouge – incandescent – de ce long récit conduit par une écriture fluide, à la fois précise et porteuse d’images foisonnantes.

Loïc Merle © DR

Les voix des deux amants, puis d’une autre jeune femme, se mêlent afin de dresser le portrait d’un amour qui bat de l’aile.

Mais aussi d’une époque et de lieux particuliers. Ainsi trouve-t-on au cœur du roman une description quasi minutée des attentats de janvier 2015 et du match de foot, France-Allemagne, qui les précéda.

On est saisi par l’art de la narration de Loïc Merle, capable de décrire les tragédies collectives aussi bien que les chagrins intimes, personnels.

Avec, parfois, un étonnant sens de la dérision, comme lorsqu’il dépeint son héros obsédé par l’idée de devenir propriétaire et de construire sa maison.

La Foudre– Pierric Bailly, éditions P.O.L, 464 p., 24 €.

Provinces de la nuit–Loïc Merle, éditions Actes Sud, 336 p., 22,90 €.