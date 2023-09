Le trafic SNCF perturbé en gare de Lyon Perrache après une panne

Une panne électrique survenue à l’entrée de la gare de Perrache perturbe la circulation de certains trains ce jeudi 7 septembre.

Depuis le milieu de matinée, ce jeudi 7 septembre, le trafic SNCF est interrompu au nord de la gare de Lyon Perrache en raison d’une panne. "Un peu avant 10 heures, un train de fret nous a signalé que les câbles d’alimentation électrique situés au-dessus des voies étaient endommagés à l’entrée de la gare de Perrache, côté Saône. Des équipes interviennent sur place depuis 10h30", pour rétablir la situation, nous ont précisé les services de la compagnie ferroviaire.

Reprise estimée vers 15 heures

Le temps de l’intervention, les trains qui arrivent de la Saône ne peuvent plus passer par Perrache. Certains ont donc été annulés, "entre 11 et 13 heures trois trains ont dû être supprimés" et d’autres sont détournés par la gare de la Part-Dieu, "notamment les TER Villefranche-sur-Saône - Vienne, qui, normalement, traversent Lyon Perrache".

🔴Le trafic est interrompu au Nord de Lyon Perrache à cause d'une panne électrique. Le plan de circulation est modifié entraînant des détournements vers Lyon Part Dieu et des suppressions de trains. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) September 7, 2023

Pour l’heure, une reprise du trafic est attendue aux environs de 15 heures, avant l’heure de pointe du soir. En attendant le retour à la normale, la SNCF invite les voyageurs à emprunter le réseau TCL pour transiter entre les gares de Perrache et Part-Dieu.