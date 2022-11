"L’Appel de la forêt", un spectacle dessiné à voir en famille à l'Opéra de Lyon

Qui ne connaît pas L’Appel de la forêt, ce célèbre chef-d’œuvre publié en 1903 par l’écrivain américain Jack London ? Si vous voulez (re)découvrir l’épopée de Buck, amené à quitter sa paisible vie de chien domestique et qui, après moult péripéties, retrouve ses instincts sauvages et intègre une meute de loups, ne ratez pas l’adaptation proposée par l’Opéra de Lyon.

Tout en étant bercé par la voix du conteur et les sons percussifs interprétés par trois musiciens de l’ensemble TaCTuS, on découvre avec émerveillement les superbes illustrations réalisées en direct par la dessinatrice Marion Cluzel.

On est tout autant subjugué par l’apparition de ses dessins que par l’originalité et l’évolution de l’accompagnement musical tout au long du spectacle, qui donnent une intensité toute particulière à ce récit incontournable. Ne ratez pas l’atelier découverte proposé par les artistes de la compagnie, pour parents et enfants, juste avant le spectacle.

L’Appel de la forêt, les 16 et 19 novembre. À partir de 6 ans. Opéra de Lyon