Bolt Drive, le service de partage de véhicule arrive à Lyon

Le 16 novembre, Bolt annonce le lancement de son service d'autopartage à Lyon en plus de ses VTC.

Troquer sa voiture personnelle contre un véhicule partagé. C'est la promesse de Bolt Drive, le nouveau service d'autopartage lancé mercredi 16 novembre. L'entreprise propose déjà un service de VTC sur toute la métropole lyonnaise depuis quelque temps. Sa nouvelle volonté : "inciter les Lyonnais à se séparer de leur voiture personnelle grâce à des modes de transport partagés, plus abordables et plus durables." Lancé il y a un an et demi en Estonie, l’entreprise souhaite s'attaquer au marché français. C'est à Lyon qu'elle a choisi de faire ses essais.

Comment fonctionne le service ?

Accessible directement via l'application Bolt, ce service vise la simplicité. L’utilisateur peut voir les véhicules disponibles à proximité et commencer directement la location en déverrouillant celui de son choix. L’utilisateur peut prendre et déposer la voiture partout dans les zones de stationnement municipales de Lyon ainsi que dans les zones de stationnement gratuit. Le prix de la location dépend de la durée d'utilisation du véhicule ainsi que de la distance parcourue. Avec une flotte de 240 véhicules, les utilisateurs ont accès à plusieurs types de véhicules (citadines, électriques, hybrides, etc...)

Reste à savoir si le service sera adopté par les Lyonnais et si la flotte de véhicules sera suffisante pour couvrir la demande.