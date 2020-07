L’agenda du week-end du 24 au 26 juillet à Lyon

Que faire à Lyon le week-end 24 au 26 juillet ? Entre visites, concerts et expositions d’été, nous vous proposons une sélection des événements culturels à ne pas louper.

Superposition : Conférence #2 – "L’histoire du Fort et de la muraille de la Croix-Rousse"

En collaboration avec l’historien lyonnais Alain Bedos, l’association culturelle Superposition propose une conférence autour de l’Histoire du Fort et de la muraille du quartier des canuts. Ville frontière jusqu’en 1601, Lyon fût dotée de nombreux remparts au fil des siècles. Laissés à l’abandon pour certains, d’autres furent réhabilités après les deux occupations autrichiennes en 1814 et 1815.

Vendredi 24 juillet, de 19h à 20h. Fort Superposition, place Bellevue, Lyon 69001. 3 euros sur réservation en ligne.

Jazz / Maxime Prebet en trio à la Clef de Voûte

Le multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et directeur musical Maxime Prebet se produira aux côtés de Patrick Madaran (contrebasse) et Marc Michel (batterie) pour un trio jazz au café-concert la Clef de Voûte. Le trio jouera pendant trois heures des airs jazz et rétro.

Vendredi 24 et samedi 25 juillet, de 20h30 à 23h30. La Clef de Voûte, Lyon 69001. Entrée libre sur réservation en ligne.

Exposition Genesis de Sebastiao Salgado à la Sucrière

L’exposition Genesis met en valeur près de 200 photographies en noir et blanc de l’artiste brésilien Sebastiao Salgado, découlant de ses huit années de travail et trentaine de voyages à travers le monde. L’objet est d’échapper au monde contemporain en cinq chapitres géographiques. Le photographe a su capturer la nature, la faune et le quotidien des peuples qu’il a rencontré au fil de son parcours dans ses oeuvres. L'exposition est à découvrir à la Sucrière jusqu’à 16 août.

Jusqu’au dimanche 16 août, 19h. Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 18h (sauf samedi et dimanche 19h). Temps de visite à respecter : 1h. Port du masque obligatoire. Réservation en ligne. Tarif plein 13€ / Tarif réduit 8€.

Exposition Prison, au-delà des murs au musée des Confluences.

L’exposition Prison, au-delà des murs se termine le dimanche 26 juillet au musée des Confluences. L’occasion ou jamais de (re)découvrir cette exposition immersive questionnant notre système pénitentiaire hérité du XVIIIe siècle et les paradoxes entre enfermement et réinsertion. En plus de récits et témoignages, l’exposition invite, par le biais du théâtre, à explorer le quotidien des détenus.

Jusqu’au dimanche 26 juillet, 19h. De 10h à 19h. Port du masque obligatoire. Réservation en ligne. Tarif plein 9€ / Tarif réduit 6€ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite de la Maison des Canuts et traboules de la Croix-Rousse

Le musée de la Soie lyonnaise propose tous les samedis une visite commentée de la maison des Canuts avec démonstration de tissage avant de descendre les pentes de la Croix-Rousse en direction de la place des Terreaux, à la découverte des traboules du quartier. Une immersion dans l’histoire de la Croix Rousse avec des commentaires et anecdotes.

Tous les samedis et lundis de 15h30 à 18h. La Maison des Canuts, Lyon 69004. Réservation en ligne. Tarif plein 14€ / Tarif réduit 9€ / Gratuit pour les moins de 11 ans.

Visites commentées du site de Lugdunum

Le musée Lugdunum propose des visites thématiques commentées du site archéologique de l’ancienne cité romaine.

"À l’ombre du Velum" explore les technologies de l’époque pour se protéger du soleil, chauffer les bains ou encore acheminer l’eau jusqu’aux habitations. Visite commentée le samedi 25 juillet de 11h à 12h.

La visite "Boutiques et commerçants à Lugdunum : les échanges du quotidien dans une colonie romaine" questionne les échanges commerciaux de l’époque dans la vallée du Rhône, au cœur d’une région de production agricole. La ville haute et la Presqu’île étaient ainsi le théâtre de nombreux marchés et boutiques. Quelles formes avaient-ils ? Comment s’organisaient les quartiers commerçants ? La visite aura lieu le samedi 25 juillet, de 15h30 à 16h30.

"Sous la couronne de Flora" s’articule autour du mythe de la déesse des fleurs, des jardins et du printemps. La visite permet de découvrir les récits et histoires englobant les fleurs, vignes et végétaux de la cité. La visite se déroulera le dimanche 26 juillet de 11h à 12h

"5 empereurs et Lugdunum" propose une révision des personnages de pouvoir romains ayant accompagné le développement de la ville de Lugdunum, entre mythes et réalités. Le dimanche 26 juillet de 14h à 15h.

Enfin, "Métamorphoses" clôturera ce week-end dans la cité romaine avec une présentation commentée des personnages mythologiques de l’époque, de Syrinx à Actéon. Visite le dimanche 26 juillet de 15h30 à 16h30.

Lugdunum, musée et théâtres romains. Du mardi au dimanche de 11h (10h les samedis et dimanches) à 18h. Sur réservation au 04 72 38 81 91 dans la limite des places disponibles. Tarif plein musée 7€ / Tarif réduit musée 4,5€ (+3€ pour les visites commentées).