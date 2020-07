Lyon : l'exposition Genesis de Sebastiao Salgado prolongée jusqu'au 16 août

L'exposition du photographe brésilien va être prolongée de trois semaines à La Sucriere.

Initialement prévue jusqu'au 26 juillet, l'exposition Genesis est reconduite pour trois semaines supplémentaires jusqu'au 16 août. Cette exposition photo est le fruit du travail Sebastiao Salgado, parti pendant 8 ans à la (re)découverte de la nature, des montagnes, déserts, océans, animaux et peuples qui ont jusqu'ici échappé à l'empreinte de la société moderne. Découpée en cinq chapitres géographiques, l'exposition est une rétrospective de 245 photographies en noir et blanc. Du Sud de la Planète, aux Sanctuaires naturels, en passant par l'Afrique, aux Terres du Nord et plongeant en Amazonie et au Pantanal, Sebastião SALGADO rend hommage à notre Terre.

Des mesures de sécurité ont été mises en place : le port du masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique sera à disposition de tous et les réservations des billets se feront uniquement sur internet pour gérer de manière optimale les flux de visites.

Informations pratiques :