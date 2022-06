Que serait un été réussi sans sa dose de festivals ? Lyon Capitale a fait une sélection des plus originaux en ce début de saison.

Superspectives : 17 juin au 10 juillet

Festival engagé, Superspectives ne se contente pas de prestations musicales. C’est un lien direct avec un sujet plus ou moins d’actualité qui est fait chaque année. Pour sa 4e édition, le festival ne pouvait faire l’impasse sur l’écologie. Du 17 juin au 10 juillet, divers artistes naissants vont se produire sur la scène du Superspectives tout en mettant en avant la nature qui nous entoure. Durant 4 semaines, le public est attendu à la Maison de Lorette, lieu d’exception situé sur la colline de Fourvière. Venez profiter d’artistes aux horizons différents les pieds dans l’herbe et sous la fraîcheur des grands arbres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Superspectives (@superspectives.fr)

En savoir plus

Lyon Street food Festival

Pour sa 6e édition , le Lyon Street Food Festival a mis les petits plats dans les grands. Thierry Marx, les chefs exécutifs de Paul Bocuse au piano, Kid Francescoli aux platines... Des noms plus alléchants les uns que les autres se côtoieront du 23 au 26 juin dans les authentiques usines Fagor Bandt (7e arrondissement). Avec 300 ateliers participatifs, 80 performances culturelles, 20 espaces scénographies et les mets de plus de 120 chefs et leurs brigades, vous n’aurez que l’embarras du choix !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lyon Street Food Festival 🎈🎉🍔🍭 (@lyonstreetfoodfestival)

En savoir plus

Les Nuits de Fourvière : 2 juin au 30 juillet

Incontournable, le festival des Nuits de Fourvière est devenu un évènement emblématique de la ville de Lyon. M, Calogero, Juliette Armanet, The Smile... Avec 59 spectacles de théâtre, de danse, de musique, d’opéra, de cirque et 173 représentations il y en a, encore cette année, pour tous les goûts. Débuté en juin le festival ne se termine que le 30 juillet, vous avez donc encore le temps de profiter de spectacles authentiques au sein du théâtre antique de Lyon, cadre historique emblématique de la ville.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Nuits de Fourvière (@nuitsdefourviere)

En savoir plus

Festival Cocotte : 2 juillet

"Une explosion de spectacles en tout genre à picorer sans modération", voilà la manière dont se décrit le festival Cocotte. Samedi 2 juillet, de 16h à minuit, le Centre chorégraphique national investira le quartier de La Velette, à Rillieux-la-Pape. Danse, performance, bal, DJ set, ateliers de graff’… Près de 8h d’effervescence attendent les visiteurs qui ne sauront plus sur quel pieds danser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CCNR / Yuval Pick (@ccnr_yuvalpick)

En savoir plus

Festival Intérieur Queer : 13-17 juillet

Quatre lieux du 1er arrondissement de Lyon ont été sélectionnés afin d’accueillir les différents évènements du festival Intérieur queer. "Queer", mais que signifie ce terme ? Anglais, il a au départ une signification péjorative. Au fil du temps, le terme est resté mais son sens, lui, a totalement changé. Devenu une force de la communauté LGTBI+, cette notion a même son propre festival. Expositions, documentaires, concerts, initiation à des activités propres aux drag queen, soirées DG... Gratuit et ouvert à tous, venez en apprendre plus sur le sujet par le biais de l’art et de la fête du 13 au 17 juillet 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Interieur Queer (@interieurqueer)

En savoir plus

Fashion Green days : 7 et 8 juillet

Qui a dit que l’on ne pouvait pas être à la mode tout en s’habillant de manière éco-responsable ? Si vous êtes encore récalcitrant, le Forum national de la mode du 7 et 8 juillet saura sûrement vous faire changer d’avis ! Ouvert pour la première fois au grand public, les Fashion Green Days se tiendront dans la capitale des Gaules. Fabricants, startups, créateurs, marques... 36 exposants seront rassemblés afin de partager des solutions concrètes concernant la mode éthique, présenter leurs collections et réaliser des démonstrations de broderie ou de réparations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Green Hub (@fashiongreenhub)

En savoir plus

Le Tribu Brindille Festival : 2 juillet

En France, on estime à 1 million le nombre d’enfants et d’adolescents qui soutiennent quotidiennement un proche atteint d’une maladie, d’une addiction ou d’un handicap. L’association La pause Brindille a imaginé le Tribu Brindille Festival afin de mettre la lumière sur ces héros du quotidien. Le 2 juillet, la Station Mue (quartier de la Confluence) accueillera donc les jeunes aidants de 8 à 25 ans pour permettre rencontres, échanges et loisirs. Au programme : DJ set, ateliers sportifs et créatifs, sophrologie, témoignages, danse... afin d’évoquer le sujet d’une manière plus légère

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La pause Brindille (@lapausebrindille)

En savoir plus