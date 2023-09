La Japan Touch et le Salon de l’Asie de retour à Lyon les 2 et 3 décembre 

La 24e édition de la Japan Touch et la 9e édition du Salon de l’Asie seront de retour à Lyon les 2 et 3 décembre. Les spectateurs pourront également déambuler dans un troisième salon, le Asian Kitchen Festival, entièrement dédié aux cuisines d’Asie.

L’édition 2022 avait réuni plus de 62 000 visiteurs au Parc des Expositions de Lyon Eurexpo. Cette année encore, la Japan Touch et le Salon de l’Asie font leur retour à Lyon les 2 et 3 décembre prochains. L’occasion pour les passionnés de découvrir plus de 400 exposants, de participer à des ateliers, des conférences ou encore faire des rencontres, le tout dans un espace de 50 000 m².

Lors de cette édition, le Japan Touch mettra en lumière la mode japonaise et sa pop-culture. 350 exposants et 50 invités seront au rendez-vous. Tandis qu’au Salon de l’Asie, c’est le Vietnam qui sera mis à l’honneur cette année. De l’Inde jusqu’en Corée du Sud, l’art, la culture, l’art de vivre et bien d’autres choses seront représentées dans des spectacles, des conférences ou encore des ateliers animés par une trentaines d’invités.

Les cuisines d’Asie réunies à l’Asian Kitchen Festival

Fort de son succès, le salon s’agrandit. Ce sont désormais 12 000 m² qui seront dédiés à la cuisine et la culture asiatique, contre 5 000 m² les années précédentes. 30 restaurateurs, traiteurs et pâtissiers seront au rendez-vous afin de régaler les visiteurs. Là aussi, les activités seront nombreuses. Des ateliers de cuisine et des rencontres avec des chefs renommés sont prévus, ainsi que de nombreuses expositions. De quoi permettre aux visiteurs de (re)découvrir de nombreux produits et coutumes asiatiques.