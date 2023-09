Karavel, un festival hip-hop toujours plus grand !

Mourad Merzouki crée la 17e édition de Karavel en invitant quarante-trois compagnies sur vingt communes dont dix-sept de la métropole de Lyon… Notre sélection.

À côté des battles et hip-hop games qui se déroulent au Transbordeur et au Sucre, on retrouve les fidèles, Kader Attou, Hervé Koubi et Christophe Gellon, de jeunes compagnies à découvrir comme Karthala, Sahra, Allongé et Amalia Salle, qui vient d’obtenir le prix de la révélation chorégraphique 2023 avec Affranchies, une pièce où cinq danseuses explorent jusqu’à l’épuisement leur part de féminin et de masculin, le tout sur les quatre saisons de Vivaldi, entremêlées de sons jazz et électros.

Cinq premières auront lieu avec trois chorégraphes lyonnais : Abdou N’Gom présente un beau solo en hommage à sa mère (théâtre Allégro, Miribel), le collectif Relevant, un plaidoyer sur la différence (Transmetteurs, Rillieux-la-Pape) et Marlène Gobber, un solo en forme d’expérience mystique et initiatique (espace Albert-Camus, Bron). Marion Blanchot (centre Charlie-Chaplin, Vaulx-en-Velin) éprouve le métissage des danses modernes et hip-hop imprégnées de culture japonaise.

François Lamargot revient avec un spectacle plébiscité au festival hip-hop Suresnes Cités Danse. Sa pièce Je t’aime à la folie traite avec humour et onirisme de la démence de notre monde.

Au Polaris de Corbas, on ne rate pas Anne Nguyen, pionnière du hip-hop féminin qui, sur fond de musique soul, évoque la naissance du hip-hop aux USA et son contexte politique ainsi que Hamid Ben Mahi (Pôle en Scènes, Bron) avec son succès Royaume, un témoignage poignant sur la condition des femmes aujourd’hui, sans oublier Bouziane Bouteldja (théâtre des Célestins) et Nacim Battou (Toboggan) que l’on a hâte de découvrir !

Karavel – Du 26 septembre au 28 octobre – Pôle en Scènes à Bron et dans la métropole

Programme complet : www.karavelkalyspso.com