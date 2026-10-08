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Manifestation des lycéens place Bellecour, le 6 octobre 2026. (CL)

Mouvement lycéen : les syndicats enseignants appellent à la grève ce jeudi à Lyon

  • par V.G.

    • Après les mobilisations des derniers jours, plusieurs syndicats de l'Éducation nationale appellent à une nouvelle journée de grève ce jeudi 8 octobre. Une manifestation doit partir de Bron à 10 heures.

    Le mouvement lycéen se poursuit dans l'agglomération lyonnaise. Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation, plusieurs organisations syndicales de l'Éducation nationale appellent les personnels, de la maternelle à l'université, à faire grève ce jeudi 8 octobre.

    Les syndicats réclament notamment des classes moins chargées, le remplacement des enseignants absents, la rénovation des établissements scolaires et l'amélioration des conditions d'étude. Ils dénoncent également la réponse policière apportée aux mobilisations lycéennes.

    Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après la manifestation de mardi, qui avait rassemblé entre 20 000 et 25 000 personnes à Lyon, selon la préfecture et les syndicats. Des affrontements avaient éclaté en marge du cortège. Mercredi, des blocages ont également perturbé plusieurs établissements universitaires lyonnais.

    Le rendez-vous est fixé ce jeudi à 10 heures, place Curial à Bron, avant une assemblée générale destinée à discuter d'une éventuelle reconduction de la grève.

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