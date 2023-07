Flamenco aux Nuits de Fourvière : une ode au féminin

Les Nuits accueillent pour la 8e fois la chorégraphe et danseuse de flamenco María Pagés dans une pièce qui explore l’essence féminine.

Tandis que les femmes sont de plus en plus à l’honneur et visibles sur nos scènes, María Pagés revient à Lyon avec De Scheherezade, une pièce féministe qui allie flamenco traditionnel et danse contemporaine, conçue en collaboration avec l’écrivain et metteur en scène marocain El Arbi El Harti.

Portée par neuf danseuses, composée de douze solos et chorégraphies de groupe, la pièce explore les multiples facettes de l’essence féminine, mettant en son cœur une femme qui incarne les autres femmes, embarquant le public dans une histoire où elles partagent avec le public leurs forces, leurs contradictions et leurs fragilités.

Dialogue entre musique classique, populaire et flamenco

Avec intensité et générosité, elles expriment ce qu’elles sont au-delà des différences, qu’elles soient physiques, ethniques, religieuses, culturelles ou esthétiques.

Entourée du guitariste Rubén Levaniegos, María Pagés a souhaité mettre en avant la musique marocaine, créant une partition originale qui est un dialogue entre musique classique, populaire et flamenco, interprétée par un quatuor à cordes et percussions, accompagné d’une voix arabe et de deux voix flamenco.

Comme lors de ses précédents spectacles, on s’attend à vivre, avec beaucoup d’émotions, sa passion pour la danse !

De Scheherezade - María Pagés – Les 10 et 11 juillet, aux Nuits de Fourvière