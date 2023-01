La Comédie Odéon propose une exposition des illustrations publiées dans l’ouvrage Rock'n'roll, année(s) zéro, Histoires d'Amérique, un essai de l’auteur lyonnais Cédric Rassat consacré au rock indépendant américain. Il dédicacera son ouvrage ce samedi 14 janvier de 17h à 19h au théâtre lyonnais.

Éditeur, scénariste et journaliste, Cédric Rassat est un passionné de rock qui a notamment collaboré avec le magazine Rock & Folk. Dans son ouvrage en forme de diptyque, Rock'n'roll, année(s) zéro, Histoires d'Amérique, – dont le première tome vient d’être publié – il nous emmène à la rencontre des artistes de la scène rock aux États-Unis.

Dans cette approche archi documentée, Cédric Rassat propose un véritable road-trip qui tente de reconstituer le maillage du rock sur le territoire américain depuis le début des années 2000. Indie rock, garage-punk, rock psychédélique, folk, noise rock, hardcore ou americana… autant de genres – parfois réinventés - qui ont permis au rock de se renouveler.

Tordre le cou à l’idée que le rock est mort !

À travers notamment des entretiens d'artistes réalisés depuis 20 ans (The Strokes, Jim O’Rourke, Elliot Smiths entre autres…) cet essai propose une relecture de l’histoire de ce genre musical multiforme "pour inscrire les héros méconnus du rock indépendant américain dans le même flux historique que celui qui a fait émerger Bob Dylan, Neil Young ou les Stooges". Une manière de tordre le cou à l’idée que le rock est mort.

Ce livre, précis, riche et dense (608 pages) est illustré par quatre dessinateurs et dessinatrice lyonnais, Raphaël Gauthey, Jean-Luc Navette, Emre Orhun et Ludivine Stock. Chacun ont à leur manière réinterprété l’univers des artistes par de très belles illustrations en noir et blanc. Ces dernières font l’objet d’une exposition au théâtre Comédie Odéon sous forme de sérigraphies en tirages limités, réalisées par Olivier Bral dans son atelier de la Croix-Rousse.

Rock’n’roll, année(s) zéro - Histoires d’Amérique - Tome 1. De Los Angeles à New York, de Cédric Rassat. Éditions Longues Ondes.

Dédicace samedi 14 janvier de 17h à 19h à Comédie Odéon. Expos jusqu'au 31 janvier.