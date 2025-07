Avec les nuages, la qualité de l’air est moyenne ce samedi à Lyon 

Les nuages et rares averses qui traverseront le ciel aujourd’hui améliorent la qualité de l’air ce samedi 26 juillet à Lyon.

On respire mieux ce samedi 26 juillet. La qualité de l’air s’améliore en effet à Lyon avec la présence de nuages depuis plusieurs jours et de rares averses. Les indices Atmo sont donc moyens tout au long de la journée.

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "Une légère augmentation des températures et un soleil un peu plus présent seront plus favorables à la production d’ozone photochimique, les niveaux d’ozone devraient légèrement augmenter, augmentation toutefois limitée par un vent de nord encore bien présent. La qualité de l’air devrait être moyenne à dégradée sur le territoire."