Pour le dernier week-end de juillet, la circulation est très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes 

Bison Futé voit rouge ce samedi 26 juillet dans le sens des départs sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les vacanciers de ce dernier week-end de juillet, la circulation s’annonce difficile. Bison Futé prévoit en effet une circulation très difficile sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi. Le drapeau orange est hissé dans le sens des retours, sauf dans le sud-est où le drapeau rouge est de sortie.

Drapeau rouge sur l’ensemble de la France

"Les difficultés de circulation devraient apparaître dès la fin de la matinée et se poursuivre jusqu’en soirée. Les routes desservant les frontières du Nord-Est (A25, A2, A35), la côte atlantique (A10, A63, A81), la région Auvergne-Rhône-Alpes (A75, RN85 et l’accès au Tunnel du Mont-Blanc) et le quart Sud-Est (A7, A8, A50, A9) devraient connaitre une très forte fréquentation", indique Bison futé.

Dans le sens des départs, "les encombrements les plus importants devraient être observés sur les routes en direction de la côte atlantique (A11, A10, RN165), de la côte méditerranéenne (A8, A9, A75, A61) et en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A89 et accès au tunnel du Mont-Blanc)", précise encore Bison futé. Il est par exemple conseillé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10 heures à 17 heures et entre Orange et Lyon, de 14 heures à 18 heures.

Le drapeau orange sera quant à lui sorti dimanche dans le sens des départs comme dans le sens des retours sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.