Givors : le restaurant Village Indian fermé après un contrôle d’hygiène 

Après un contrôle d’hygiène, l’établissement Village Indian à Givors a été fermé par la préfecture du Rhône vendredi 25 juillet.

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) poursuit ses contrôles. Vendredi 25 juillet, le restaurant Village Indian à Givors a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène et une première mise en demeure le 17 juin dernier.

Il est reproché aux propriétaires des manquements graves aux règles d’hygiène, dont un défaut de maintenance et de nettoyage des locaux, l’entreposage des denrées dans de mauvaises conditions ou encore l’absence de traçabilité des denrées alimentaires. Afin de pouvoir rouvrir, une série de mesures devra donc être appliquée, notamment la transmission d’un plan de lutte contre les nuisibles ou encore nettoyer, dégraisser et désinfecter tous les revêtements des locaux (sols, murs, plafonds portes, etc.).

